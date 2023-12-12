Полянский сравнил киевский режим с умирающим наркоманом

Полянский в ООН оценил влияние на поле боя поставок западных вооружений Украине

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН Полянский сравнил киевский режим с «умирающим наркоманом». Он заявил, что действующие власти Украины «выживают сегодня исключительно на западных подачках», которые «в значительной части немедленно разворовываются», передает ТАСС.

Полянский заявил, что поставки Западом вооружений могут лишь временно отодвинуть «неминуемый крах нынешней преступной, ненародной и насквозь погрязшей в коррупции и кумовстве киевской власти».

Главной проблемой киевских властей Полянский назвал не отсутствие боеприпасов, а «повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать». Он заявил, что украинцы все меньше поддерживают киевский режим после того, как президент Украины Владимир Зеленский «несколько раз обманул и продолжает обманывать» их.

Полянский указал, что Зеленский обещал «остановить войну на Донбассе» и «защищать права русскоязычных граждан», утверждал, что «Украина выполняет Минские соглашения». Кроме того, отметил Полянский, нынешний украинский лидер «отказался от пока еще выгодных для себя условий мира с Россией в апреле 2022 года и выбрал путь военной эскалации».

Тем временем, «чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости выделения новых объемов помощи Зеленскому и его клике, официальные лица США окончательно сбросили маски и отбросили всю ненужную словесную шелуху типа демократии, свободы, прав человека и так далее», сказал Полянский.

Как отметил Полянский, Вашингтон признал, что «военная помощь Украине – это выгодный для США коммерческий проект». Он подчеркнул, что «во всем происходящем нет никакой выгоды и никакого позитивного сценария для Украины». При этом Полянский призвал Запад сделать выводы из конфликта на Украине, пока тонущий режим Зеленского «не затянул в свою воронку» своих союзников.

Полянский отметил, что США тратят на «погрязшую в коррупции диктатуру» десятки миллиардов долларов, передают ей вооружения, но «палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина».

Дипломат заявил, что в боевиках в финале «должны вмешаться добрые справедливые силы и исправить нетерпимую ситуацию», но «жизнь не кино» и «злодеи порой читают другим нотации и учат их демократии и правам человека».

Напомним, журналист Такер Карлсон рассказал, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира «подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление», состоящее в «критике» Зеленского. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск попросил Зеленского объясниться насчет Лиры. СБУ заявила, что задержанный систематически оправдывал спецоперацию и поддерживал Россию, а после предъявления обвинения пытался бежать от правосудия.