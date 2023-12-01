Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.7 комментариев
Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.
Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.
В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.
«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.
Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.