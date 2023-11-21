Шойгу заявил об открытии военных учебных центров во всех регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

«В ходе реализации поручения президента Российской Федерации завершили первый этап работ – военные учебные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации… Количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137», – заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Гражданская высшая школа оказывает весомую поддержку в достижении целей специальной военной операции», – отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны, порядка 20 тыс. студентов из более 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях. В этом году они сдали более 700 литров донорской крови. В воинские части на линии боевого соприкосновения переданы более 10 тыс. комплектов современных перевязочных материалов, собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, применяющихся ВС России. Кроме того, студенты изготовили более 50 тыс. квадратных метров маскировочных сетей.

Свыше 20 тыс. человек прошли дополнительную военную подготовку в военных учебных центрах, в вузах организован льготный прием на бюджетное обучение свыше 9 тыс. детей участников СВО.

«Высокий патриотизм и гражданскую ответственность проявляют студенты российских вузов. 3933 из них взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции», – добавил Шойгу.

«Без сомнения, мужество и отвага этих ребят заслуживают самой высокой оценки, и уверен, что они станут хорошим примером для своих сверстников. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно включился в эту очень важную работу», – заключил министр.