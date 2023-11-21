С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.4 комментария
Шойгу заявил об открытии военных учебных центров во всех регионах России
Военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их количество достигнет 137, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ходе реализации поручения президента Российской Федерации завершили первый этап работ – военные учебные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации… Количество регионов, охваченных военной подготовкой, увеличится до 82, а число военных учебных центров достигнет 137», – заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны, его слова приводит Telegram-канал ведомства.
«Гражданская высшая школа оказывает весомую поддержку в достижении целей специальной военной операции», – отметил Шойгу.
По словам главы Минобороны, порядка 20 тыс. студентов из более 400 вузов страны участвуют в волонтерской деятельности и гуманитарных миссиях. В этом году они сдали более 700 литров донорской крови. В воинские части на линии боевого соприкосновения переданы более 10 тыс. комплектов современных перевязочных материалов, собрано более тысячи квадрокоптеров и FPV-дронов, применяющихся ВС России. Кроме того, студенты изготовили более 50 тыс. квадратных метров маскировочных сетей.
Свыше 20 тыс. человек прошли дополнительную военную подготовку в военных учебных центрах, в вузах организован льготный прием на бюджетное обучение свыше 9 тыс. детей участников СВО.
«Высокий патриотизм и гражданскую ответственность проявляют студенты российских вузов. 3933 из них взяли академический отпуск для участия в специальной военной операции», – добавил Шойгу.
«Без сомнения, мужество и отвага этих ребят заслуживают самой высокой оценки, и уверен, что они станут хорошим примером для своих сверстников. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно включился в эту очень важную работу», – заключил министр.