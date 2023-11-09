Американца задержали при попытке вывезти краснокнижного котенка из России

  • Новость часаВысокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
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    Нелегальные военные базы втягивают Америку в новую войну
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    Премьер Эстонии завысила Вовану и Лексусу тариф на транзит зерна с Украины
    Кандидат в президенты США: Украинцы проливают свою кровь в интересах Америки
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»
    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра
    Эксперт объяснил решение Германии оставить Польшу без систем ЗРК Patriot
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    27 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    7 комментариев
    9 ноября 2023, 20:23

    Американца задержали при попытке вывезти краснокнижного котенка из России

    Американца задержали при попытке вывезти краснокнижного котенка из России
    @ customs.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Домодедовские таможенники задержали бизнесмена из США, пытавшегося по поддельным документам вывезти из России находящегося под угрозой исчезновения котенка сервала, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

    Бизнесмен планировал вывезти экзотического хищника в Нью-Йорк транзитом через Турцию, его задержали во время пересечения «зеленого коридора», говорится в сообщении на сайте ФТС.

    В ходе таможенного контроля мужчина достал из переноски для животных пятнистого котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Предоставленные документы вызвали сомнения у таможенников, решено было передать котенка экспертам.

    Выяснилось, что котенок является детенышем кустарниковой кошки или сервала, рыночная стоимость такого питомца превышает 300 тыс. рублей. Сервал попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и занесен в международную Красную книгу. Для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение.

    Котенка направили в центр передержки диких животных в Московской области, он находится под надзором специалистов.

    В отношении бизнесмена возбудили административные дела по статьям «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров». Ему грозит штраф в размере до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

    В июле таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов в трусах у пассажира во Внуково.

    9 ноября 2023, 14:47
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    Захарова: Москва шокирована словами посла Израиля об эвакуации россиян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В России были по-настоящему шокированы словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что на согласование эвакуации российских граждан из сектора Газа может потребоваться две недели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве (…). Это логика, конечно, недопустимая», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован. Россия, подчеркнула она, предприняла оперативные действия в этой связи, соблюдала все требования и условия, определенные сторонами в целях безопасности, передает ТАСС.

    Россия, как сообщила спикер внешнеполитического ведомства, со своей стороны все подготовила для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ, списки сформированы и переданы тем, кто занимается в регионе вопросами эвакуации.

    Как заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель.

    Коментарии (46)
    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Коментарии (45)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (20)
    8 ноября 2023, 22:48
    Робот убил человека в Южной Корее

    Промышленный робот раздробил лицо и грудь мужчине в центре распределения сельхозпродукции в Южной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    В распределительном центре сельхозпродукции в Южном Кенсане действия промышленного робота стали причиной смерти сотрудника робототехнической компании, сообщают СМИ.

    Сотрудник, которому было около 40 лет, проводил испытания робота. Они должны были состояться в понедельник, но были отложены на два дня в связи с сообщениями о проблемах с датчиком робота, пишет Koreaboo со ссылкой на Yonhap.

    Когда мужчина осматривал датчик робота, призванного поднимать коробки с перцем, произошел сбой. В результате робот, вероятно, принял человека за коробку, схватил его и прижал к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

    Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее – так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.


    Коментарии (17)
    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    Коментарии (25)
    9 ноября 2023, 04:22
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США

    Al Mayadeen сообщил о столкновении сирийских и американских военных в районе Дейр-эз-Зора

    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора, применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия, сообщают СМИ.

    Как утверждает Al Mayadeen, стрельба началась в районе реки Евфрат после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне также участвуют курдские «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

    По данным Al Mayadeen, «идут ожесточенные столкновения». США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники – со стороны запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии. При этом министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль также нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Agence France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявило, что в результате американских ударов по объектам, которые якобы используют проиранские группировки, погибли «девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки».

    Al Mayadeen сообщает, что отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетный удар США. Сообщается, что не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

    Коментарии (26)
    9 ноября 2023, 10:47
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

    Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.

    По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.

    В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.

    Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

    Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.

    Коментарии (13)
    9 ноября 2023, 01:40
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена

    Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотник США у побережья Йемена

    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник США MQ-9 Reaper сбит у побережья Йемена силами хуситов, подтвердил Пентагон.

    В среду представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что ПВО хуситов сбила американский беспилотник MQ-9. Сариа заявил, что БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами Йемена для «поддержки израильского режима», передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подтвердил, что хуситы сбили MQ-9. Расследование ведет Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Напомним, йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал о перехвате эсминцем ВМС США, находящимся в северной части Красного моря, ракет и беспилотников йеменских хуситов.

    Коментарии (28)
    9 ноября 2023, 09:24
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей

    Президент Украины Зеленский: Было бы лучше, если бы планетой правили собаки

    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Собаки лучше людей справились бы с управлением планетой, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он признался, что порой «действительно не понимает людей».

    Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что когда смотрит на войну на Ближнем Востоке и на боевые действия на Украине, то думает, что «было бы лучше, если этой планетой правили собаки». Журналисты после этих слов рассмеялись, передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.

    Газета ВЗГЛЯД ранее назвала пять случаев, которые упустила Украина для мирного урегулирования конфликта.

    Коментарии (46)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 16:12
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    Путин шуткой отреагировал на отключение его микрофона в Казахстане
    @ Константин Завражин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину в Казахстане на мгновение отключили микрофон, но российский лидер вышел из ситуации и шутливо высказался о техническом сбое.

    «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», – после этих слов микрофон пискнул и отключился.

    «Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу раз – включили», – пошутил Путин. «А это так и есть: мы готовы идти навстречу нашим друзьям», – добавил президент России.

    Ранее Путин назвал результативными переговоры с Токаевым.

    Коментарии (14)
    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (32)
    8 ноября 2023, 21:45
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев продолжит наступление в этом и будущем году, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters.

    По его словам, у Украины есть план, есть конкретные города, конкретные направления, куда пойдут ВСУ и в каком направлении будут вести наступление, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что «сейчас есть определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на быстрый успех украинского контрнаступления. Он также считает, что Украина не добилась успеха из-за того, что получила от Запада меньше вооружений, чем рассчитывала.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинская власть вместо подготовки к зиме разворовала миллиарды долларов.

    Коментарии (30)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 06:37
    Трамп счел возможным выбрать Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты США

    Трамп счел возможным участвовать в выборах вместе с Такером Карлсоном в качестве кандидата в вице-президенты США

    Трамп счел возможным выбрать Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть кандидатуру телеведущего Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на выборах в 2024 году.

    «Думаю, да», – сказал Трамп на «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона», когда ему задали соответствующий вопрос о Карлсоне. Он заявил, что ему «очень нравится Такер». Трамп сказал, что Карлсон – человек со здравым смыслом, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трампа спрашивали, рассматривает ли он республиканца Вивека Рамасвами в качестве своего возможного вице-президента. Трамп сказал, что Рамасвами – «умный парень» и «может быть кем-то в какой-то форме».

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