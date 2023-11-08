8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Министр спорта раскритиковал заявление Родниной о Валиевой
Министр спорта Матыцин назвал заявление Родниной о Валиевой нарушением этики спортивного сообщества
Заявления трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной о допинговом скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой является нарушением этики спортивного сообщества, заявил министр спорта Олег Матыцин.
Он отметил, что такие заявления «странно слышать» от депутата и олимпийской чемпионки, передает ТАСС.
«Публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики спортивного сообщества», – сказал Матыцин.
Министр призвал с уважением относиться к нашим победам, тренерам и спортсменам. Необходимо объединять российское общество через спорт, а не создавать провокации для распространения в СМИ.
Роднина заявила, что в допинговом скандале Валиевой «виноваты сами». По словам чемпионки, в деле фигуристки «надо было покрасивее врать», и никто не поверил сказке о том, что она выпила «не тот стакан».
Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.