Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.7 комментариев
ВС России уничтожили скопления ВСУ у села Крынки и острова Алешкинский
Соединения группировки «Днепр» за сутки уничтожили скопления сил украинской армии возле Крынок и у острова Алешкинский, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.
По его словам, на Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ рядом с Понятовкой, скопления живой силы под селом Крынки и у острова Алешкинский, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении ликвидирован 41 военнослужащий ВСУ, еще пятеро ранены. В островной зоне ВС России уничтожили 120-мм миномет вместе с расчетом и боекомплектом, а на Каховском направлении – гаубицу Д-30.
Ранее группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ.