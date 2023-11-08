  • Новость часаЭкс-начальник народной милиции ЛНР погиб при подрыве автомобиля в Луганске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией
    В зоне СВО начали применять модернизированный снаряд «Краснополь»
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    Роднина: Никто не поверит сказке, что Валиева случайно не тот стакан выпила
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    В Москве задержан угрожавший супруге военкора Коца
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    Газпром и Казахстан договорились о транзите в Узбекистан
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    7 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    80 комментариев
    8 ноября 2023, 10:55

    ВС России уничтожили скопления ВСУ у села Крынки и острова Алешкинский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за сутки уничтожили скопления сил украинской армии возле Крынок и у острова Алешкинский, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    По его словам, на Херсонском направлении уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ рядом с Понятовкой, скопления живой силы под селом Крынки и у острова Алешкинский, а также место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Садового, передает ТАСС.

    Он добавил, что на этом направлении ликвидирован 41 военнослужащий ВСУ, еще пятеро ранены. В островной зоне ВС России уничтожили 120-мм миномет вместе с расчетом и боекомплектом, а на Каховском направлении – гаубицу Д-30.

    Ранее группировка «Днепр» уничтожила две лодки и скопление ВСУ.

    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 21:29
    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска

    Военный эксперт Хатылев назвал преимущества ракет для С-400 с активными головками самонаведения

    Эксперт: Украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow мы уничтожаем еще до рубежа запуска
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ««Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, но ракета все равно летит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Во вторник стало известно о том, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    «Ранее для С-400 использовались ракеты полуактивного самонаведения: локатор обнаруживает цель, захватывает ее на автоматическое сопровождение, затем стартует ракета и, прилетая в район расположения объекта, «ведется» радиолокатором подсвета и наведения на цель. Ракеты же с активными головками самонаведения на последнем этапе полета наводятся самостоятельно. В связи с этим увеличивается канальность зенитно-ракетной системы: если раньше целевых каналов было шесть, то теперь их 12», – рассказал Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник запаса.

    «При этом доработки ракет с активными головками самонаведения идут постоянно. В основном совершенствуется работа инерциальной системы наведения, чтобы повысить точность и вероятность поражения цели. Кроме того, наши конструкторы увеличивают ее помехозащищенность, хотя она и так в разы выше, чем у предыдущих модификаций. Почему мы не применяем эти ракеты по всем целям? В первую очередь эта ракета элементарно дороже предыдущих. Поэтому бить по БПЛА ею неразумно, если есть «Панцирь». Зато мы успешно уничтожаем украинские Су-24, несущие крылатые ракеты Storm Shadow. Причем уничтожаем еще до рубежа запуска», – отметил собеседник.

    «Как работает связка ЗРК с воздушным командным пунктом А-50? Аппаратура самолета была доработана, и теперь он не только обнаруживает цели, но и имеет возможность выдать зенитным ракетным комплексам автоматическое целеуказание через наземные командные пункты ПВО. То есть «Триумф» свой локатор не включает, но при этом пускает ракету с активной головкой самонаведения, видя радиолокационную информацию, идущую с воздуха. А противник не видит эту операцию, поскольку локатор обнаружения на командном пункте не работает, локатор в дивизионе разведку не ведет. Но ракета все равно летит. Поэтому у противника уже не остается времени отреагировать», – детализировал эксперт.

    Во вторник стало известно о том, что российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили ЗРК С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к Минобороны России. По его словам, система С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается особенность связки С-400 с А-50 и почему она появилась только сейчас.

    Коментарии (25)
    7 ноября 2023, 14:31
    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

    Боец Белый: ВС России втрое сократили время пребывания на огневых позициях в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

    Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие Российской армии – «Солнцепек».

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 22:17
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек

    Представительство ДНР в СЦКК: Число жертв массированного обстрела Донецка превысило 20 человек

    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

    Представительство сообщило в своем Telegram-канале, что враг трижды: в 16.25, 16.40 и 18.27 атаковал Ворошиловский район Донецка со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Селидово, из РСЗО HIMARS ракетами М-31 (осколочная), по состоянию на 20.30, число жертв обстрела, по предварительным данным, превысило 20 человек.

    В представительстве указали, что это зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее командир – полковник Дмитрий Храпач.

    Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при обстреле Ворошиловского района города со стороны ВСУ погибли шесть человек.

    Коментарии (29)
    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 23:53
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку

    Дипломат Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Полянский уточнил, что, согласно ожиданиям российской стороны, заседание будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября.

    Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что число жертв массированного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО «Himars» ракетами М-31 с осколочной боевой частью превысило 20 человек.

    Коментарии (41)
    7 ноября 2023, 20:12
    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после «шутки» солиста про польский язык

    В Польше отменили концерты «Пошлой Молли» после «шутки» про польский язык
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Польше отменили концерты украинской группы «Пошлая Молли» после призыва солиста Кирилла Бледного к полякам учить русский язык и вступить в Российскую империю.

    Организаторы Winiary Bookings сообщили, что концертов группы «Пошлая Молли» не будет в Варшаве, Гданьске, Кракове и других польских городах, где ранее был запланирован этот тур, передает RT.

    Ранее солист группы Кирилл Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Позже он назвал шуткой свое обращение. «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 09:39
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    Под Донецком уничтожили украинскую ДРГ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ДРГ уничтожена при попытке подобраться к позициям российских сил под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, российские разведчики накануне под Донецком обнаружили ДРГ врага, в итоге группа была уничтожена ударом артиллерии, передает ТАСС. По предварительным данным, в результате неудачной операции ВСУ потеряли порядка десяти человек.

    Ранее Гагин сообщил, что российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска.

    Коментарии (11)
    8 ноября 2023, 10:05
    ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии
    ФСБ задержала склонявшего военных к переходу на сторону ВСУ жителя Бурятии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб, склонявшего к переходу на сторону ВСУ военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ на территории Бурятии пресечена деятельность пособника украинской разведки, который склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина в качестве аргументов использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие ВС России, гарантируя организовать российским военнослужащим связь с кураторами из украинских спецслужб и полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен на территории РФ).

    Пособник украинских нацистов задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

    Ранее в ЦОС рассказали, что украинский агент склонял в Тюмени офицера после прибытия в зону СВО перейти с подразделением на сторону ВСУ.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 12:08
    Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

    Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.

    По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

    «Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

    Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

    Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

    Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 14:54
    Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины

    Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины

    Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины
    @ Маркив Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в Бригадировке Харьковской области и МиГ-29 возле Роскошного в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах Украины.

    Отмечается, что были сбиты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины, а также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотника, 441 ЗРК, 13 244 танка и других бронемашин, 1182 боевые машины РСЗО, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов ВВС Украины.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2023, 13:18
    Минобороны показало кадры с уничтоженной шведской БМП CV9040C

    Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной шведской БМП CV9040C

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бронемашина получила серьезные повреждения, рядом с ней можно увидеть множественные воронки. Это одно из первых подтверждений уничтожения данного вида техники в зоне СВО.

    Ранее российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 14:10
    Вандалы оставили послание правительству Украины на памятнике Щорсу

    В Киеве вандалы разрисовали памятник Щорсу и потребовали его снести

    Tекст: Вера Басилая

    Вандалы в Киеве разрисовали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, для которого позировал бывший президент Украины Леонид Кравчук, и потребовали снести его, сообщили украинские СМИ.

    Неизвестные написали краской на памятнике: «Снеси меня. Кабмин, измени статус», потребовав от правительства Украины исключить данный монумент из списка объектов культурного наследия национального значения, передает ТАСС.

    Кроме того, вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве, они облили краской статую поэта и оставили надписи на постаменте.

    Напомним, киевские власти призвали снести памятник Щорсу, но предложили оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считается произведением искусства.

    Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.

    Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

    Коментарии (0)
    Главное
    Число жертв массированного обстрела центра Донецка превысило 20 человек
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ
    Секретарь Совбеза заявил о попытках Киева атаковать АЭС в России
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации
    ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС
    В Паттайе задержали нападавшего на людей голым россиянина
    Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Пять упущенных возможностей Украины урегулировать конфликт с Россией

    Украина упустила шанс заключить выгодное для себя соглашение о мирном урегулировании конфликта. Об этом пишет западная пресса. В экспертном сообществе напоминают, что это не первое «закрывшееся окно возможностей» – ранее таких случаев было как минимум пять. О каких конкретно случаях идет речь и почему Украина из раза в раз упускала шанс на мир? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский наконец-то нашел повод сказать США «нет»

    Президент Украины Владимир Зеленский отказал американцам в том, о чем они его настойчиво упрашивали – в проведении в 2024 году очередных президентских выборов. Что дает ему силы, чтобы открыто перечить воле США и навязывать себя Украине в качестве диктатора «без срока годности»? Скорее всего, набор личных качеств. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............