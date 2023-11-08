Политик Филиппо: Планы ЕС включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы

Tекст: Ольга Никитина

Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассказал, что 8 ноября Евросоюз опубликует отчет с официальным призывом к началу переговоров о членстве Украины в содружестве, передает «Газета.Ru».

Французский политик напомнил, что Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной, минимальная зарплата в которой составляет 150 евро.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметил лидер «Патриотов», хочет присоединить к Евросоюзу и еще другие страны: Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Целью ЕС под управлением США является гибель Европы, сделал вывод Филиппо.

Единственным выходом для Франции в этой ситуации, по мнению политика, становится выход из Евросоюза.

Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».