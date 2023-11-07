Посольство России: США придется взять ответственность за гибель людей от ударов ВСУ американским оружием

Tекст: Вера Басилая

Российские дипломаты обратили внимание на «провокационные заявления» директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. «Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», – говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

В дипмиссии заявили, что безапелляционные и бездоказательные «утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом». В посольстве предложили «американцам посмотреть правде в глаза», ведь, по словам, российских дипломатов, рано или поздно власти США признают ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием.

Российские дипломаты подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, «надо, прежде всего, прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками», чтобы остановить кровопролитие. В посольстве заявили, что США «несут смерть, лишь продлевая конфликт».

Ранее Путин заявил, что Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».