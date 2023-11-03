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Путин: Украина истребляла русских в Донбассе под аплодисменты Запада
Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты.
«Когда начали истреблять все русское там [на Украине] – это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях – то это вообще полный беспредел», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Он добавил, что параллельно с этим киевский режим начал «истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада».
Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.