Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом

Tекст: Алексей Дегтярев

Если бы у России складывались отношения с Украиной доброжелательно, «в голову бы никому не приходило совершать действия», связанные с Крымом, сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты, передает ТАСС.

«Ну как? Если б там все было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму так же, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», – сказал он.

Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.