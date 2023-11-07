Украинский певец назвал шуткой свое обращение к полякам учить русский язык

Солист украинской группы «Пошлая Молли» назвал шуткой свое обращение к полякам учить русский язык

Tекст: Вера Басилая

В социальных сетях он объяснил, что его неправильно поняли, когда он говорил, что всем полякам нужно выучить «нормальный русский язык» и вступить в Российскую империю, передает РИА «Новости».

Музыкант заявил, что ему жаль, что «приходится объяснять свою шутку». «Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл», – написал певец.

Также он объяснил свое высказывание относительно Российской империи. Музыкант в очередной раз напомнил, что он украинец, и его позиция всем известна. «И какая Российская империя? Очевидно, что это была шутка», – заключил артист, пишет «Московский комсомолец».

По мнению Бледного, его «юмор не для всех», но предположил, что подобные шутки могут быть некорректны на фоне происходящего.

Ранее Бледный посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю». «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.