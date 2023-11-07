Нефть подешевела на фоне неоднозначных факторов

Мировые цены на нефть снизились на фоне неоднозначных факторов

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 снижалась на 0,58%, достигая 84,69 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 80,39 доллара, передает РИА «Новости».

Трейдеры в данный момент оценивают решение о продлении добровольных сокращений добычи в России и Саудовской Аравии. Поддерживающим фактором остаются и связанные с ближневосточным конфликтом риски.

Эксперты также продолжают следить за тем, как на спрос может повлиять монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как американский Центробанк сохраняет высокой ключевую ставку.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, являющегося крупным потребителем нефти. Экспорт КНР в октябре сократился на 6,4% год к году вместо ожидаемого уменьшения на 3,3%, а импорт неожиданно поднялся на 3%, при том, что прогнозировалось снижение на 4,8%.