Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
Посол рассказал о позитивных сигналах о российских заложниках в Газе
Посол Палестины в России: Есть позитивные сигналы об удерживаемых ХАМАС россиянах
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль отметил наличие позитивных сигналов о российских заложниках, удерживаемых движением ХАМАС.
«Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну, и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее», – прокомментировал посол информацию о прогрессе России в переговорах с ХАМАС по заложникам, передает ТАСС.
Нофаль добавил, что мирные переговоры Палестины и Израиля пока невозможны из-за позиции еврейского государства и США. Несмотря на многочисленные жертвы, «Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения», а «американцы по этому вопросу их поддерживают», заявил посол.
Он также прокомментировал встречу палестинского лидера Махмуда Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам дипломата, она не привела к позитивным шагам со стороны Вашингтона. «Американцы до сих пор ничего не делают», чтобы остановить войну, заявил посол.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ХАМАС пообещало освободить восемь заложников после визита делегации движения в Москву.