Посол рассказал о позитивных сигналах о российских заложниках в Газе

Посол Палестины в России: Есть позитивные сигналы об удерживаемых ХАМАС россиянах

Tекст: Валерия Городецкая

«Я слышал об этом, да. Мы надеемся на возвращение. Мы в первый день сказали, что лучше всего остановить войну, и призвали, чтобы они освободили. Мы знаем, что у России семь-восемь человек в плену. Надеемся на лучшее», – прокомментировал посол информацию о прогрессе России в переговорах с ХАМАС по заложникам, передает ТАСС.

Нофаль добавил, что мирные переговоры Палестины и Израиля пока невозможны из-за позиции еврейского государства и США. Несмотря на многочисленные жертвы, «Израиль продолжает эту войну, в том числе против мирного населения», а «американцы по этому вопросу их поддерживают», заявил посол.

Он также прокомментировал встречу палестинского лидера Махмуда Аббаса с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам дипломата, она не привела к позитивным шагам со стороны Вашингтона. «Американцы до сих пор ничего не делают», чтобы остановить войну, заявил посол.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ХАМАС пообещало освободить восемь заложников после визита делегации движения в Москву.