Спикер ГД Володин напомнил о 80-летней годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил в своем Telegram, что «оккупационный нацистский режим сопровождался самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей».

По словам Володина, за время войны численность населения Киева сократилась на 70%, а соратниками гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы.

«Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – заявил спикер ГД.

В США президент Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией. На эти цели выделяются миллиарды долларов.

Для Украины конфликт обернулся огромными потерями и население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров, подчеркнул Володин.

«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», – добавил он.

При этом участь президента Украины Владимира Зеленского, по словам Володина, незавидна.

Историк Дмитрий Суржик ранее рассказал газете ВЗГЛЯД, что украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны.