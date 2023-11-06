Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.9 комментариев
Володин подвел итог 80 лет после освобождения Киева от фашистских захватчиков
Спикер ГД Володин напомнил о 80-летней годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков
Ровно 80 лет назад Киев был освобожден от фашистских захватчиков, однако сейчас город вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил в своем Telegram, что «оккупационный нацистский режим сопровождался самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей».
По словам Володина, за время войны численность населения Киева сократилась на 70%, а соратниками гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы.
«Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – заявил спикер ГД.
В США президент Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией. На эти цели выделяются миллиарды долларов.
Для Украины конфликт обернулся огромными потерями и население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров, подчеркнул Володин.
«Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», – добавил он.
При этом участь президента Украины Владимира Зеленского, по словам Володина, незавидна.
Историк Дмитрий Суржик ранее рассказал газете ВЗГЛЯД, что украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны.