Историк: Украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны

Историк Суржик: Европе и всему остальному миру важно напоминать о преступлениях нацизма

Мир должен признать геноцидом действия нацистов против граждан СССР. Это важно для напоминания ЕС и США о том, с чем борется Россия в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами.

«Россия в ходе СВО борется с идейными наследниками именно тех нацистов, которым противостояли наши деды в ходе Великой Отечественной войны. В этом не может быть никаких сомнений. Подтверждения мы видим как в самих действиях ВСУ, так и в перенятой у СС символике украинских военных формирований – «Мертвая голова» и «Волчий крюк» и другие символы», – говорит Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.

«Это не может быть совпадением или частной инициативой в рядах украинских военных. Поддержка нацистской идеологии видна на самом верху. Даже предыдущий президент Петр Порошенко фотографировался с бойцами аэромобильных войск ВСУ, у одного из которых на одежде была нашивка с Totenkopf (тактическое соединение войск СС « Мертвая голова» - прим. ВЗГЛЯД). А сейчас таких случаев гораздо больше», – напомнил эксперт.

«К сожалению, украинские военные переняли у Третьего рейха не только нашивки, но идеологию и методы войны. На это указывают этнические чистки, которые они устроили в Донбассе. Также, к памяти об СС отсылают и истязания наших военнопленных со стороны ВСУ. Они простреливают колени, вырезают символы на телах наших военных, издеваются над ними. Поэтому денацификация – очень конкретная и предметная цель СВО», – заметил он.

«Гитлеровцы планировали оставить в живых не более 25% населения СССР – в зависимости от республик и областей. Остальных хотели или убить, или подвергнуть жестоким экспериментам», – пояснил историк. «Но у нынешнего поколения даже в России нет представления о тех событиях и о сущности нацизма. Поэтому признать деяния гитлеровцев и коллаборантов геноцидом советского народа – крайне важно», – подчеркнул эксперт.

«Не менее важно об этом напоминать Европе и всему остальному миру. У них сильно распространены мифы о «белом и пушистом» Вермахте, который на самом деле тоже участвовал в истязаниях советских граждан», – добавил аналитик.

Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».

В нынешнем году добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Например, в Тюменской области «Волонтеры Победы» рассказали десятиклассникам о концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда.

В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.

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