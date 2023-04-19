«Волонтеры Победы» рассказали о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 19 апреля провели серию мероприятий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной.

С 11 апреля участники движения «Волонтеры Победы» навещали бывших узников концлагерей и ветеранов, чтобы выразить им слова благодарности за их мужество и волю к жизни, проявленные в годы Великой Отечественной войны, а также услышать их истории и записать воспоминания на видео для электронного архива.

В День единых действий в память о геноциде советского народа 19 апреля добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал».

Участникам мероприятий рассказали как о самих преступлениях нацистов и их приспешников, так и о справедливом возмездии, которое их постигло даже спустя десятилетия, о судебных процессах над нацистскими преступниками после Второй мировой войны и в современной России. Кроме того, волонтеры движения почтили память погибших. В городах и населенных пунктах они организовали митинги у мемориалов и возложили к ним цветы.

В Тюменской области прошел урок для учеников десятых классов. В ходе урока «Волонтеры Победы» рассказали учащимся о некоторых концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда.

В уроке принял участие Валентин Валентинович Котенко, малолетний узник концлагерей. Валентин Валентинович поделился историей своей жизни и страшных испытаний, которые выпали на долю его семьи. Войну родители героя встретили в городе Краматорске Донецкой области.

Гитлеровцы оккупировали Донбасс. Мать Валентина Валентиновича в 1943 году была направлена в лагерь для пленных, который располагался в Австрии, где и родился Валентин Котенко. Потом они вместе с мамой были перенаправлены в Германию, в город Гера, в лагерь, где располагалась фабрика, на которой трудились все военнопленные. Весной 1945 года лагерь освободили, и семья вернулась на Родину.

Многие ученики после урока подходили к Валентину Валентиновичу и благодарили его за то, что он вместе с добровольцами пришел к ним на урок.

«Рассказ Валентина Валентиновича меня очень тронул, потому что он рассказал о тех страшных событиях, которые происходили в концлагерях. Я все еще удивляюсь, как он и его семья смогли там выжить. Ему очень повезло, что мама смогла его уберечь. То, что совершали нацисты, – это бесчеловечно», – поделился впечатлениями один из учеников.

«Волонтеры Победы» в Нижегородской области посетили с подарками и концертной программой жителей региона, которые испытали все ужасы концлагерей еще в совсем юном возрасте – 149 бывших узников нацистских концлагерей. Своими воспоминаниями поделился Владимир Федорович Дмитриев, попавший в концлагерь вместе с матерью, двумя братьями и двумя сестрами в марте 1944 года.

«Сегодня памятный день – день и грусти, скорби, и радости. День, когда нас всех освободили, до сих пор самый лучший. Помню, как в лагере побежал навстречу нашим солдатам, счастья столько было! Спасибо, что пришли, еще и с песнями, молодцы, ребята», – сказал Дмитриев.