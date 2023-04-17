Школьникам на «Разговорах о важном» рассказали о геноциде советского народа

Российским учащимся рассказали о геноциде советского народа на «Разговорах о важном»

Традиционный урок «Разговоры о важном», прошедший 17 апреля, посвятили Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной, его гостем стал писатель, историк права Александр Звягинцев.

В российских школах и колледжах прошел диалог, посвященный Дню памяти о геноциде советского народа фашистскими захватчиками, почетным гостем мероприятия стал заслуженный юрист России Александр Звягинцев.

Звягинцев в своем обращении рассказал участникам о том, что 19 апреля был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Он отметил, что появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Александр Григорьевич в своем выступлении уделил особое внимание Нюрнбергскому процессу.

Во время занятий участники диалога говорили о необходимости сохранения исторической памяти, о событиях геноцида советского народа и преемственности поколений путём обсуждения способов сохранения исторической памяти.

Для учеников 1-11 классов с 5 сентября 2022 года, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.

Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности России в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.