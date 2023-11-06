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    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    20 комментариев
    6 ноября 2023, 02:18

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город в Ришон-ле-Цион

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

    5 ноября 2023, 11:20
    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане обменялись нелицеприятными заявлениями

    Послы Ирана и Израиля в Баку устроили словесную дуэль
    @ Rouzbeh Fouladi/Global Look Press,кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров

    Послы Ирана и Израиля в Азербайджане Аббас Мусави и Джордж Дик обменялись нелицеприятными заявлениями в социальных сетях, сообщили местные СМИ.

    Как сообщает издание haqqin.az, заочную перепалку открыл иранский посол, который назвал израильтян «слабее паутины паука» и пообещал Израилю «похороны в Средиземном море» в случае вмешательства Ирана в конфликт вокруг сектора Газа.

    «Нет никакого спасения, отныне весь мир против вас», – написал иранский дипломат, отметив, что против Израиля якобы настроен и «мусульманский, храбрый народ Азербайджана».

    В ответ посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик дал «бесплатный совет от профессионала» «послу иранского режима», написав, что если тот хочет, чтобы «его воспринимали всерьез» во время угроз уничтожить Израиль и лично главу израильской дипмиссии в Баку, то «следует отказаться от сравнения с паутиной».

    «Паучий шелк в пять раз прочнее стали», – ответил посол Израиля.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций. Власти Бахрейна так же решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2023, 13:33
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    Нетаньяху наказал министра за допущение ядерного удара по Газе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, сообщили СМИ.

    Как передает радио Kan слова Нетаньяху, слова Амихая Элияху не соответствуют действительности и оторваны от реальности, Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда непричастным, и мы будем продолжать делать это до победы, передает ТАСС.

    Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем сообщил, что заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 12:16
    Израильский министр допустил возможность ядерного удара по сектору Газа

    Times of Israel: Израильский министр заявил о возможности ядерного удара по сектору Газа

    Израильский министр допустил возможность ядерного удара по сектору Газа
    @ Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта, в ответ на это власти и израильские политики уже осудили подобное высказывание.

    Как пишет издание Times of Israel, отвечая на вопрос в интервью радиостанции Kol Berama следует ли сбросить на анклав атомную бомбу, министр наследия Амихай Элияху ответил, что «это одна из возможностей». Кроме того, политик выразил свое несогласие с допуском любой гуманитарной помощи в Газу, заявив, что Израиль не будет передавать «нацистам» гуманитарную помощь, а «в Газе не существует такого понятия, как невовлеченные гражданские лица», передает РИА «Новости».

    По данным издания, позднее Элияху попытался опровергнуть свои слова и написал, что любому здравомыслящему человеку ясно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим.

    Канцелярия израильского премьер-министра заявила, что высказывания Элияху «не соответствуют действительности», а Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии со стандартами международного права, чтобы не причинить вреда невинным людям.

    Кроме того, заявления министра раскритиковал лидер израильской оппозиции Яир Лапид и заявил, что Нетаньяху должен сегодня же уволить Элияху.

    Как сообщает радио Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа, передает ТАСС.

    Ранее NYT сообщила, что США попытались убедить Израиль использовать при ударах по городской застройке Газы бомбы меньшего размера.

    Коментарии (21)
    5 ноября 2023, 11:03
    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.

    Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

    Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

    3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    Коментарии (9)
    5 ноября 2023, 03:30
    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа

    Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа
    @ Majdi Fathi/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, добавив, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.

    Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Коментарии (13)
    5 ноября 2023, 16:31
    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС

    Calcalist: Минфин Израиля оценил затраты на войну с ХАМАС в 51 млрд долларов

    В Израиле оценили стоимость войны против ХАМАС
    @ REUTERS/Nir Elias

    Tекст: Ольга Иванова

    Минфин Израиля составил предварительный прогноз на случай, если война с ХАМАС продлится до года. Так, война с палестинской группировкой обойдется Израилю в 200 млрд шекелей (51 млрд долларов), сообщает Calcalist.

    Отмечается, что в такую сумму конфликт обойдется в том случае, если он продлится от восьми месяцев до года, не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе, передает РБК.

    В израильском ведомстве пришли к выводу, что такой прогноз сравним с последствиями пандемии коронавируса, которая обошлась бюджету в 160 млрд шекелей (40,8 млрд рублей). Отмечается, что пандемия продолжалась два года вместо одного в случае с прогнозом войны.

    «Кроме того, после прекращения локдаунов все игроки вернулись к полной экономической активности, быстро восстановились промышленность, инвестиции, потребление и уровень занятости; ВВП за 2021–2022 годы в реальном выражении вырос на 15% после снижения на 2,2% в 2020-м», – указывает издание.

    Минфин подчеркнул, что восстановление после военных действий будет идти медленно и с окончанием боев экономика не вернется к довоенным тенденциям.

    В ведомстве пояснили, что «здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают».

    Указывается, что больше всего Израилю предстоит потратиться на сферу безопасности.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2023, 12:00
    Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне

    Американист Дудаков: Сторонники Палестины попытались окружить Белый дом

    Политолог объяснил новый виток масштабных протестов в Вашингтоне
    @ Celal Gunes/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне уже достиг масштабов митинга лета 2020 года, дальше протесты будут только шириться, рассказал американист Малек Дудаков.

    Как написал Дудаков в своем Telegram-канале, больше сотни тысяч демонстрантов добрались до столицы США и провели масштабный митинг в поддержку Палестины. Они окружили Белый дом и даже предприняли попытки штурма. По его словам, таких мощных протестов в Вашингтоне не было со времен лета погромов 2020 года, когда БЛМщики тоже пытались штурмовать Белый дом.

    Дудаков добавил, что уровень поддержки Байдена на фоне раскола внутри Демпартии резко обвалился.

    «На помощь ему прибежал Обама – тот возложил ответственность за войну в Газе сразу на весь мир. Впрочем, вряд ли это поможет убедить тех же протестующих, которые с лозунгами «Аллаху акбар!» окружали Белый дом», – написал политолог.


    Дудаков отметил, что уже две трети американцев выступают за немедленное перемирие в Газе, но потуги Белого дома как-то повлиять на ситуацию оставляют желать лучшего. План по выводу иностранных беженцев из Газы на грани срыва

    «Протесты на Западе будут только шириться. 11 ноября запланирован «марш миллионов» в поддержку Палестины уже в Лондоне – там все может быть ещё драматичней, чем в Вашингтоне. Раскол в обществе резко усиливается – и эта пороховая бочка грозит в любой момент полыхнуть, похоронив судьбы многих нынешних политиков», – подытожил Дудаков.

    Ранее Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД, что поддержка мусульман может оказать определенную роль на грядущих выборах в США. Если они не проголосуют за Демократическую партию в спорных штатах, это может вызвать проблемы у Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2023, 11:26
    США попросили Израиль атаковать Газу бомбами поменьше

    NYT: США попросили Израиль изменить подход к ударам для сокращения жертв в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    США попытались убедить Израиль действовать более взвешено в боевых действиях в секторе Газа, а именно, использовать при ударах по городской застройке бомбы меньшего размера, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников, в Вашингтоне посоветовали для сокращения числа жертв среди мирного населения улучшить методы нанесения ударов по лидерам палестинской группировки ХАМАС, передает РБК.

    Кроме того, США порекомендовали Израилю собирать больше разведывательных данных о командно-контрольных сетях боевиков, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей, а также задействовать свои наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы только к перегруппировке сил палестинского радикального движения ХАМАС, но Израилю следует предотвратить жертвы среди мирных жителей сектора Газа.

    Ранее глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла сообщила, что не менее 150 медработников погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Кроме того, в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

    Коментарии (12)
    5 ноября 2023, 15:49
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    Иран пригрозил «серьезным ударом» по США в случае продолжения войны в Газе
    @ Iranian Army Office/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Он подчеркнул, что совет США от Ирана – немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами.

    Коментарии (2)
    5 ноября 2023, 12:58
    В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля

    Axios: В избирательной команде Байдена нарастают разногласия из-за позиций по Израилю

    В США рассказали о разногласиях в команде Байдена из-за Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В избирательной команде президента США Джо Байдена усиливаются разногласия по поводу его политики в отношении конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщили американские СМИ.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, одна часть команды обвиняет Байдена в поддержке «аморальных» действий Израиля в секторе Газа, другая – убеждена, что президент США проявляет «моральную ясность» в вопросе права Израиля на защиту от боевиков ХАМАС, сообщает «Коммерсант».

    По информации издания, мнения по вопросу разделились между пожилыми партийцами, которые симпатизируют Израилю, и более молодыми членами, которые сочувствуют палестинцам из-за их бедственного положения. Источник выразил непонимание, как можно считать «поддержку крупномасштабных убийств палестинских мирных жителей» чем-то другим, кроме аморальности.

    Председатель Национального комитета партии демократов Джейми Харрисон также заявил, что Байден продолжает демонстрировать «моральную ясность», заключающуюся в тезисе, что Израиль «имеет право защищать себя от терроризма и продолжающейся угрозы ХАМАС.

    Отмечается, что несколько демократов в Палате представителей выразили надежду, что больше их коллег начнут высказываться о гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    В субботу бывший сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что политика США в отношении палестино-израильского конфликта может стоить президенту Джо Байдену победы на выборах в 2024 году.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.

    Коментарии (2)
    5 ноября 2023, 14:56
    Движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильской казарме

    Движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по израильской казарме

    Tекст: Валентина Григоренко

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» сообщило, что ракетный удар нанесен по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном.

    В сообщении говорится, что в воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях.

    В пятницу лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    Коментарии (2)
    5 ноября 2023, 12:56
    ХАМАС отреагировало на заявление израильского политика о ядерном ударе

    ХАМАС: Заявления о ядерном ударе по Газе отражают терроризм израильских властей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

    По его словам, заявления так называемого министра наследия израильского правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против палестинского народа, передает РИА «Новости».

    Представитель ХАМАС также отметил, что такие заявления проистекают из полной поддержки США израильских действий в секторе Газа.

    Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Коментарии (2832)
    5 ноября 2023, 17:35
    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе

    МИД Саудовской Аравии: Заявления Элияху о ядерном ударе по Газе свидетельствует об экстремизме и жестокости Израиля

    Саудовская Аравия осудила заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе
    @ HOCH ZWEI/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эр-Рияд осудил высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху о возможном применении ядерного оружия в секторе Газа, следует из заявления Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

    В сообщении говорится, что Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осажденный сектор Газа. В ведомстве уточнили, что это свидетельствует об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства, передает ТАСС.

    В заявлении отмечается, что «неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям».

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Коментарии (0)
    5 ноября 2023, 03:59
    На акцию в поддержку Палестины в Вашингтоне собралось более 100 тыс. человек

    Организаторы заявили об участии в акции в поддержку Палестины в Вашингтоне более 100 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне прошла акция в поддержку Палестины, в ней приняли участие свыше 100 тыс. человек, заявил координатор коалиции «Ответ» Брайан Беккер, добавив, что состоялась «самая большая демонстрация в поддержку Палестины в истории США».

    Беккер обвинил администрацию президента США Джо Байдена в лицемерии и сказал, что «люди очень злятся» из-за поддержки Белым домом «войны Израиля против гражданских лиц», передает РИА «Новости».

    Напомним, пропалестинские демонстрации прошли также в Берлине и Париже. После пропалестинской акции в Берлине у фургона полиции взорвали «шаровую бомбу» – пиротехническое изделие. Пострадали двое полицейских и ребенок.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 09:55
    Премьер Малайзии сравнил разрушения в Газе с атомной бомбардировкой Хиросимы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим сравнил разрушения в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой после встречи в Куала-Лумпуре.

    По его словам, бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Малайзия последовательно выступает в поддержку Палестины, осуждая израильские удары по сектору Газа. МИД страны, в частности, решительно осудил израильский удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого, по данным палестинского МВД, погибли более 400 человек, а также назвал его преднамеренным.

    Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Коментарии (4)
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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

    На ВДНХ началось одно из самых масштабных мероприятий последних лет – свои двери распахнула выставка-форум «Россия». В ней участвуют все регионы страны, а также министерства и топ-компании. Их цель – показать свои лучшие достижения с начала века. В чем еще заключаются особенности этой выставки и почему организаторы рекомендуют посетить ее несколько раз? Подробности

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    В Европе сменились «понимающие Россию»

    Еще несколько лет назад в Германии концентрировалось наибольшее количество европейских политиков и мыслителей, призывающих строить равные и уважительные отношения с Россией, учитывать интересы Москвы. После начала СВО голоса этих людей почти не звучат. Однако внезапно все больше таких заявлений стало появляться в другой крупнейшей стране ЕС. Почему? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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