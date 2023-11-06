Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Ракета украинской ПВО упала в Одессе
Одна из выпущенных украинской ПВО ракет упала на Одессу
Опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу, сообщают СМИ.
Как пишет «Московский комсомолец», украинская ПВО не справилась с российским массированным ударом по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы, ряд портовых объектов был поражен в результате атаки ракетами и беспилотниками «Герань». В Одессе получила повреждения система электроснабжения.
При этом в Сети опубликованы видеозаписи сбоя в работе ПВО. На видео одна из выпущенных зенитных ракет поднялась в небо и упала на город. Сообщается, что ракета угодила в жилой дом.
Напомним, взрывы произошли не только в Одессе, но и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.