CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного

Tекст: Ольга Иванова

Так, военнослужащий рассказал CNN, что не посчитал нужным передавать слова Залужного своим подчиненным. Офицер подчеркнул, что для солдат все это и так было «очевидно».

«Там, где мы находимся, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. Они уступают в точности, это факт, но превосходят в количестве снарядов. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку мы получаем все меньше и меньше боеприпасов», – рассказал он изданию.

CNN отмечает, что оценка Залужного не стала неожиданностью и для остальных украинцев, поскольку это именно то, что они обсуждают в разговорах с друзьями и видят в социальных сетях.

Ранее в The New York Times сообщали, что решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.