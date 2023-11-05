Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.6 комментариев
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе
В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.
В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».
Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.
Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.