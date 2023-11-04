Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Днепропетровска сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в украинском городе Днепр (Днепропетровск), было попадание, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
Лысак сообщил, что было попадание ракеты в объект, других подробностей не приводится, передает ТАСС.
В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах третий раз за вечер.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске и объявленной воздушной тревоге по всей Украине.