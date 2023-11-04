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    Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    Политолог: США приготовили для Грузии канонический рецепт «Евромайдана»
    Офис Зеленского: Действия Залужного вызвали панику на Западе
    Американист: Визит Блинкена ослабил позиции США на Ближнем Востоке
    Путин рассказал о своих впечатлениях о Луганске
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 19:51

    В Днепропетровске сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

    Власти Днепропетровска сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Объект инфраструктуры поврежден в украинском городе Днепр (Днепропетровск), было попадание, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

    Лысак сообщил, что было попадание ракеты в объект, других подробностей не приводится, передает ТАСС.

    В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах третий раз за вечер.

    Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске и объявленной воздушной тревоге по всей Украине.

    4 ноября 2023, 10:35
    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»

    Эксперт Васильев рассказал, как «тихие корейские снаряды» повлияли на моральный дух ВСУ

    Эксперт объяснил жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды»
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Если верить солдатам ВСУ, то северокорейские оружейники изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Так он прокомментировал жалобы солдат ВСУ на «тихие корейские снаряды».

    В своем Telegram-канале он указал на то, что если верить распространившейся информации, то получается, что «оружейники товарища Кима изменили законы физики и отменили сверхзвуковые ударные волны, за что им честь и хвала». «Хотя все может быть прозаичнее», – добавил он.

    По мнению Васильева, на самом деле прилеты идут с меньших дистанций, отчего снаряды летают на дозвуковых скоростях – поэтому не свистят, а летят почти бесшумно. «Ну либо товарищ накидываться стал сильнее, и пошли окопные байки», – допустил эксперт.

    Также эксперт подчеркнул, что подобная информация начала оказывать когнитивное воздействие на бойцов ВСУ – даже с учетом того, что снаряды еще не доехали до фронта, для украинских военных они уже реальны, это расшатывает моральный дух.

    Кроме того, Васильев прокомментировал информацию про эффект западных санкций в отношении Северной Кореи.

    «Некоторая безнадежность и зрада в констатации того, что страна спокойно живет десятки лет под санкциями, а снаряды делает отличные… Утешили себя, мол, они там жрут плохо, но подрыв святой украинской веры во всемогущество западных санкций налицо», – заключил он, подчеркнув, что это стало еще одной «трещиной в украинском инфокуполе».

    Ранее военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от КНДР очень тихие артиллерийские снаряды, которые «не слышно даже на видео». «Советские снаряды слышны, но когда летит этот корейский – его не слышно. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Коментарии (33)
    4 ноября 2023, 01:21
    Украинские военные пожаловались на тихие корейские снаряды

    В Госпогранслужбе Украины рассказали об очень тихих артиллерийских снарядах, якобы полученных Россией от КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащий сводного отряда «Львов» Госпогранслужбы Украины Максим Несмеянов заявил, что Россия якобы получила от Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) очень тихие артиллерийские снаряды.

    «Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите», – приводят слова Несмеянова украинские СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 22:17
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    Зеленский сменил командующего силами специальных операций Хоренко без ведома Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский без ведома главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначил Сергея Лупанчука новым командующим силами специальных операций (ССО) вместо Виктора Хоренко. Указ о назначении опубликован на сайте украинского президента.

    Зеленский своим указом распорядился назначить полковника Сергея Лупанчука командующим силами специальных операций вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Другим указом Зеленский уволил с этой должности Виктора Хоренко, который занимал пост с июля 2022 года.

    Как сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua», теперь уже экс-командующий силами спецопераций ВСУ Хоренко заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. Причем, по словам Хоренко, главком ВСУ Валерий Залужный представления на увольнение не делал.

    «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», – сказал Хоренко.

    Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Запад намерен сменить Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 13:47
    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного

    В офисе Зеленского осудили Залужного за раскрытие ситуации на фронте СМИ

    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о тупике на фронте вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

    «Мне поступил звонок от одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» – приводит слова Жовквы RT.

    В связи с этим в офисе президента Украины выступают против того, чтобы военные говорили о ситуации на фронте со СМИ.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (12)
    3 ноября 2023, 21:22
    США признали исчерпание средств Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    По словам Жан-Пьер, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов, передает ТАСС.

    На фоне этого пресс-секретарь Белого дома призвала Конгресс США в кратчайшие сроки одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.

    Ранее в пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    Коментарии (9)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 20:59
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    Пентагон объяснил «разумную инвестицию» в военную помощь Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военная помощь Украине является «разумной инвестицией», которая способствует созданию рабочих мест укреплению индустриальной базы США, заявил Пентагон.

    В сообщении говорится, что оборонная помощь для Украины способствует предотвращению расширения конфликта в регионе и сдерживает возможную агрессию где-либо еще, в то же время укрепляет оборонную индустриальную базу США и создает высококвалифицированные рабочие места для американцев, передает РИА «Новости».

    В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    На прошлой неделе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, включающий боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.

    Коментарии (12)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 07:49
    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться

    NBC: США и Европа обсуждают с Украиной переговоры с Россией и необходимость отказаться от чего-то ради компромисса

    Вашингтон и Брюссель начали приучать Киев к мысли от «чего-то» отказаться
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса, сообщил американский телеканал NBC.

    По имеющимся у телеканала данным, американские и европейские официальные лица еще в октябре «начали спокойно» говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. В этих разговоров отмечалось, что Украине «придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей», передает ТАСС.

    Как указывают официальные лица в США и Европе, подобные обсуждения являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву. Чиновники в США и Европе говорят, что «осталось время до конца года», прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

    Накануне в США признали, что часть украинских территорий после завершения конфликта останется под контролем России.

    Коментарии (22)
    4 ноября 2023, 12:59
    Reuters: На Западе признали окончание контрнаступления ВСУ на юге
    Reuters: На Западе признали окончание контрнаступления ВСУ на юге
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Контрнаступление украинской армии исчерпало свои возможности на южном направлении, сообщает агентство Reuters.

    По словам американского военного эксперта Майкла Кофмана, украинское наступление в целом на юге либо полностью остановилось, либо скоро это сделает, передает РИА «Новости».

    Также бойцы ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов и крайнюю степень изнеможения. В материале указано мнение одного из украинских военных о том, что следующая фаза конфликта будет очень трудной.

    «Мы устали… их больше, и у них больше оборудования», – признались в рядах ВСУ.

    Накануне Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2023, 09:33
    В США раскрыли тайный план мира на Украине

    Кандидат в президенты США Рамасвами раскрыл обсуждение тайного плана мира по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети Х.

    По словам политика, истеблишмент очерняет его за эти слова, но за закрытыми дверями, правящие элиты «кажется, признали необходимость мирного договора», передает РИА «Новости».

    Рамасвами добавил, что в случае победы на президентских выборах, намерен предложить Москве сделку, согласно которой США откажется принимать Украину в НАТО и заморозит нынешние линии разграничения взамен на разрыв союза между Россией и Китаем.

    Ранее американский телеканал NBC сообщал, что США и Европа начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Украине, вероятно, придется отказаться.

    Коментарии (16)
    4 ноября 2023, 15:39
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам

    Украинский эксперт: Россия имеет семикратное преимущество над ВСУ по FPV-дронам

    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По FPV-дронам Россия имеет преимущество над ВСУ примерно в семь раз, при этом по дронам DJI Mavic между сторонами сохраняется паритет, сообщил украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

    По его словам, Украина наращивает производство дронов. Однако открытым остается вопрос, как долго страна сможет выдержать этот темп с учетом санкций Китая на комплектующие беспилотников, заявил эксперт украинскому порталу «Молния».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о жалобах украинских военных и западных СМИ на то, что Россия добивается господства в технологиях производства и применении БПЛА. В результате активное использование дронов позволяет ВС РФ менять сценарий боевых действий в свою пользу.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 21:14
    Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада
    Sohu: Украина «встала на колени» для возвращения поддержки Запада
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина почти полностью лишилась западной поддержки из-за обострения палестино-израильского конфликта, поэтому Киев всеми силами пытается вернуть былое внимание союзников, «прямо встав на колени перед Западом», сообщил китайский портал Sohu.

    Авторы пишут, что раньше президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивал еду на расстоянии», а теперь требует от ВСУ ежедневных успехов и продвигаться по линии фронта не менее чем на 500 метров, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Киев по-прежнему находится на втором плане, а оборонная промышленность стран – членов НАТО не сможет обеспечивать боеприпасами одновременно и Израиль, и Украину.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

    Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада.

    Коментарии (2)
    4 ноября 2023, 14:34
    В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

    На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».

    Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».

    Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.

    «Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.

    А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».

    «Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.

    Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.

    Коментарии (3)
    4 ноября 2023, 11:09
    Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

    В Раде сообщили о визите в Киев главы Еврокомиссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в столицу Украины, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Ожидается, что фон дер Ляйен выступит в парламенте Украины, передает РИА «Новости».

    Между тем в Киеве ждут от выступления главы ЕК «позитивный сигнал» о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом, по данным украинского издания «Страна», заявлений о начале таких переговоров не будет.

    Ранее сообщалось, что Брюссель уже в ноябре может выдвинуть дополнительные условия для вступления Украины в ЕС.

    Коментарии (11)
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