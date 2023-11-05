Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.13 комментариев
Новую партию гуманитарной помощи от России для населения Газы направили в Египет
Россия направила в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщает МЧС России.
По сообщению ведомства, два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет, передает ТАСС.
На борту самолетов продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены.
Доставка осуществляется по указанию президента РФ Владимира Путина и главы МЧС России Александра Куренкова. На месте гуманитарный груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.
Напомним, 19 октября российский самолет Ил-76 с сотрудниками МЧС прибыл с грузом гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, воздушное судно приземлилось в аэропорту Эль-Ариш в Египте.