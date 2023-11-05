Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины
Вспышка гепатита А произошла в Днепропетровской области Украины
В Днепропетровской области Украины выявлено 32 случая гепатита А, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. На Украине это пятый регион, где произошла вспышка данного заболевания.
В октябре в Винницкой области гепатит А обнаружили у 60 человек, в том числе 14 детей, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости».
Сейчас число заболевших достигло 219, передает ТАСС.
В ноябре случаи гепатита А выявили в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях.
Напомним, вспышки заболеваемости гепатитом А уже происходили на Украине в предыдущие годы.