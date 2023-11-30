  • Новость часаКремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
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    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ
    Рар: Вопросы о поставках натовского оружия Украине решаются не в Европе
    Умер Генри Киссинджер
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино
    Подлодки «Красноярск» и «Александр III» усилят Тихоокеанский флот
    Боррель оправдался за участие Лаврова в заседании ОБСЕ
    Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета
    Спрогнозировано сильнейшее за год падение курса доллара
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    42 комментария
    30 ноября 2023, 12:49

    Грузия заявила о полной поддержке граждан невведения антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о поддержке населением страны невведения прямых санкций против России, при том что Тбилиси участвует во всех международных рестрикциях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нас хвалят за это граждане Грузии, мы чувствуем эту поддержку, так как действуем в их интересах, и это истина», – сказал он журналистам в четверг.

    «Мы работаем над тем, чтобы получать комплименты от грузинского народа и радовать его», – заявил спикер.

    По словам Шалвы Папуашвили, «и граждане Грузии, и зарубежные партнеры страны знают, что введение Тбилиси прямых санкций против Москвы стало бы выстрелом в собственную ногу».

    Власти Грузии говорят о возможном 10-процентном падении экономики в случае введения прямых санкций против России.

    29 ноября 2023, 15:59
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП «Верхний Ларс», заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.

    Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом «через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», передает ТАСС.

    Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы «избежать подобных проблем», но отказался связать проблему с политическими причинами.

    Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.

    Коментарии (84)
    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 19:50
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского

    Коммерсант: Погиб генерал-майор ВС России Владимир Завадский

    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Завадский погиб 28 ноября, об этом сообщила Межрегиональная общественная организация (МРОО) «Кремль», не уточнив причину.

    Между тем, по данным агентства «Новороссия», Завадский погиб в районе города Изюма Харьковской области. По версии агентства УНИАН, военный попал под обстрел БТР в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, передает «Коммерсант».

    Завадский участвовал в СВО на Украине в качестве замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ.

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    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 16:14
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    @ @mfa_russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам голосования.

    В ходе голосования, прошедшего в рамках 28-й Конференции государств – участников ОЗХО, Россия получила 65 голосов при необходимых 66, передает ТАСС.

    От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

    Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия.

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    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (8)
    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (32)
    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

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    29 ноября 2023, 16:36
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории производственной зоны ИК-17 произошла ссора между осужденным за шпионаж Полом Уиланом и другим заключенным, в результате которой американца ударили по лицу, сообщили в управлении ФСИН России по Мордовии.

    В ведомстве уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Уилана ударили рукой в область левой стороны лица, передает РИА «Новости» сообщение управления ФСИН.

    Противоправные действия были немедленно пресечены сотрудниками учреждения, участников конфликта доставили в медчасть. У Уилана выявили ссадину в подглазничной области. Инцидент, как уточняется, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

    Адвокат Уилана Владимир Жеребенков предположил, что в колонии произошло «какое-то недопонимание». Он отметил, что контроль там «достаточно серьезный». Защитник добавил, что Уилан имеет спецподготовку, он боевой офицер и дважды воевал в Ираке. «Уилан уже давно сидит, всех обменяли, а его нет, все на нервах», – добавил защитник.

    В Белом доме ранее заявляли, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

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    29 ноября 2023, 18:11
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

    Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Надежды западных стран на исключение России из международного сообщества провалились, потому что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

    «Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

    «Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

    «Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

    «Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

    Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

    Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

    Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

    По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

    На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

    Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.

    Коментарии (19)
    30 ноября 2023, 05:11
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    @ Ting Shen/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава Госдепа Генри Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут, сообщила организация Kissinger Associates.

    Киссинджеру было 100 лет. Kissinger Associates сообщает, что «у Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет». Отмечается, что Киссинджер считается «одним из величайших государственных деятелей Америки» и даже после завершения госслужбы проводил консультации «с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров», передает ТАСС.

    Генри Киссинджер был госсекретарем США в 1973–1977 годах. Получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме.

    При президенте США Ричарде Никсоне он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР, передает «Интерфакс».

    Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, передает РИА «Новости».

    Много раз посещал Россию и встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

    После начала Россией специальной военной операции на Украине Киссинджер говорил, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией. При этом в преддверии своего юбилея, который был 27 мая, он высказался за вхождение Украины в НАТО. По его мнению, это не только даст гарантии безопасности Украине, но и удержит ее от нового конфликта с Россией после завершения СВО. Также Киссинджер призвал Украину не пытаться вернуть Крым и Севастополь.

    Коментарии (78)
    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    Коментарии (92)
    30 ноября 2023, 08:45
    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Интернет-пользователи раскритиковали экс-премьера Финляндии Санну Марин, опубликовавшую фотографию в купальнике из отпуска.

    Марин выложила снимок на своей странице в X, многие комментаторы сочли подобную публикацию неуместной. Так, один из пользователей назвал Марин «полным позором» и «ходячим олицетворением краха Запада».

    Другой пользователь написал, что бывшая премьер-министр Финляндии является «настоящим представителем европейского вырождения».


    Кроме того, комментаторы пишут, что для должности премьера Марин «не подходила» и вообще «была катастрофой» в этой роли. «Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков», – отметил один из подписчиков.

    Публикацию Марин сравнили с воображаемой ситуацией, когда экс-президент США Барак Обама развелся бы со своей супругой Мишель, а затем «просто начал публиковать фотографии своих тренировок».

    Марин в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.

    После ухода с поста премьера она уже публиковала фотографии из спортзала, которые также вызвали резонанс.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 00:28
    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»

    Боррель увидел в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ способ «сохранить мультилатерализм»

    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ даст возможность «сохранить мультилатерализм», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    В Скопье Боррель сказал, что согласие ОБСЕ и Северной Македонии «позволить Лаврову принять участие соответствует общей задаче сохранить мультилатерализм». Боррель сказал, что ОБСЕ должна продолжать полноценно работать «в тяжелые времена», передает ТАСС.

    По его словам, ОБСЕ остается для ЕС «важным партнером». «ОБСЕ – это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться», – сказал глава дипломатии Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.

    Коментарии (16)
    29 ноября 2023, 22:17
    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО

    Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году

    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной.

    Кадыров заявил в Telegram, что, по его мнению, «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа». Он рассказал, что «оснащение подразделений достаточное», к «холодам и морозам готовы», а российские силы «продвигаются пусть не гигантскими, но уверенными шагами».

    Кроме того, он считает, что сейчас «говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении», нужно «вернуть несколько городов», после чего «позволить» киевскому режиму «подписать бумаги о капитуляции».

    Напомним, на днях российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении. Также российские войска освободили Артемовское в ДНР.

    Коментарии (13)
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    Польский генерал: Украина не сможет вернуть территории
    Захарова назвала отказ Болгарии пропустить самолет с ней «опасной глупостью»
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