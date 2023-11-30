Палата представителей США собралась голосовать по импичменту Байдену

Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

Tекст: Евгений Поздняков

«Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

«Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

«Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

«Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

«Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

«Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.