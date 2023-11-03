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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 14:08

    В Кремле опровергли сообщения о якобы передаче «Хезболле» российского оружия

    Песков: Данные о якобы возможной передаче российского оружия «Хезболле» безосновательны

    Tекст: Вера Басилая

    Сообщения СМИ о якобы возможной передаче российского оружия движению «Хезболла» в Сирии ни на чем не основываются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что рассуждения о передаче «вагнеровцами» оружия «Хезболле» ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По его словам, у военных есть экстренные каналы связи, и любые «озабоченности» всегда можно довести до российских военных, передает ТАСС.

    СМИ писали, что ЧВК «Вагнер» якобы могли передать систему ПВО «Хезболле» в Ливане.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что название ЧВК «Вагнер» – «журналистское наименование», юридически такой структуры не было, так как в России нет закона о частных военных компаниях.

    2 ноября 2023, 21:54
    Армия Израиля полностью окружила город Газа

    Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа

    Армия Израиля полностью окружила город Газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 12:04
    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы

    Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС

    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В городе Газа располагаются центры управления боевиками ХАМАС. Поэтому окружение и взятие этого населенного пункта очень важно для армии Израиля, так как позволит обезглавить группировку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа.

    «Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.

    «Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.

    Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.

    Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

    Коментарии (7)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 21:59
    ХАМАС назвало количество уничтоженной израильской техники в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ХАМАС уничтожили шесть израильских танков и две бронемашины в ходе атаки рядом с городом Газа, утверждает боевое крыло движения – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 12:07
    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

    Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.

    Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.

    Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 12:38
    МОК попытался оправдаться за двойные стандарты к спортсменам из России и Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Международный олимпийский комитет предпринял попытку оправдаться за разную реакцию на конфликты на Украине и в Газе тем, что Россия якобы нарушила в феврале прошлого года олимпийское перемирие, которое длится неделю после окончания игр, «чего нельзя сказать об Израиле», отметили в пресс-службе МОК.

    По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».

    Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».

    Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2023, 13:42
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против инициативы об отдельном финансировании Израиля выступают и Сенат, и Белый дом. Это слишком большое давление на нижнюю палату, преодолеть которое не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Украина в документе не упомянута.

    «Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

    «Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

    Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

    «Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

    «Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

    «В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

    Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

    По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

    Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.

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    2 ноября 2023, 18:03
    В Израиле заявили о начале окружения военными города Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    По его словам, армия Израиля уже добивается прогресса, находясь в городе Газа. Он подчеркнул, что израильские военные вынуждены «воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на севере сектора Газа Армия обороны Израиля смогла прорвать переднюю линию обороны ХАМАС.

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    3 ноября 2023, 08:09
    Израиль заявил о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    На территории сектора Газа ночью израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб, противник был уничтожен, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.

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    3 ноября 2023, 01:49
    Американская разведка заявила о нежелании Ирана воевать с Израилем и США

    CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами

    Tекст: Антон Никитин

    Разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.

    По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.

    Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.

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    3 ноября 2023, 13:22
    В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие

    В Нью-Йорке пропалестинские и произраильские протестующие подрались из-за флага

    В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими произошла в Нью-Йорке, один из протестующих поджег флаг Израиля, сообщил телеканал Fox News.

    По сообщению телеканала, произраильские и пропалестинские протестующие в четверг проводили акции около ректората Городского университета Нью-Йорка, передает РИА «Новости». Сторонники Израиля охраняли расклеенные листовки с изображением людей, взятых в плен палестинским движением ХАМАС, пропалестинские протестующие срывали их и топтали.

    По данным Fox news, один из протестующих поджег флаг Израиля, другой пытался поднять его с земли и унести, однако при этом его ударили.

    Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил каналу, что один человек был задержан за нарушение общественного порядка.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    2 ноября 2023, 20:05
    Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, успехи израильских войск впечатляющие. «Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – написал Нетаньяху в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил ранее, что военные Израиля окружают город Газу – крупнейший в анклаве – с нескольких сторон.

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    2 ноября 2023, 19:17
    Эксперты назвали силой России ее многонациональность

    Политологи объяснили обреченность попыток Запада вбить клин в межнациональное согласие в России

    Эксперты назвали силой России ее многонациональность
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Беспорядки в Дагестане дали противнику возможность кричать о «махровом антисемитизме» в России. Однако подобные провокации обречены на провал, потому что национальное многообразие нашей страны – это ее цивилизационное отличие, в нем же заключена и сила России. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Сила в многообразии: как единство народов России влияет на развитие страны».

    «Для того, чтобы бороться с инспирированными извне провокациями, подобными дагестанской, России очень важно работать по двум основным направлениям: создавать безопасную цифровую среду, позитивную блогосферу, а также профильные межнациональные и межконфессиональные платформы», – заявил Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – ЛНР».

    Он отметил, что события в Дагестане координировались в чатах, эта технология уже была не раз обкатана для организации беспорядков в Гонконге и в Белоруссии. Эксперт прогнозирует, что данные тенденции начнут усиливаться перед президентскими выборами. А поэтому, по мнению аналитика, купировать такие риски необходимо с помощью мониторинга экстремистской активности в соцсетях.

    «Беспорядки в Махачкале – это вызов и предательство. Это предает интересы тех, кто сейчас воюет, кто находится в зоне СВО, помогает тылу, представляет наши интересы на внешнеполитической арене. Это, безусловно, преступление. Значит, те кто принял в нем участие, будут наказаны», – добавил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

    По его словам, действия участников беспорядков также являются «подставой», из-за которой, с одной стороны, «наша страна выглядит неприглядно», а с другой стороны – противники России получили возможность говорить о том, что «у нас махровый антисемитизм».

    Эксперт напомнил, что позиция России относительно ближневосточного конфликта хорошо известна, поскольку она соответствует резолюции ООН и не меняется из года в год в угоду чьих-либо корыстных интересов: «Здесь нет интриг и двойного дна, об этом и президент неоднократно говорил. Россияне знают об этой позиции, поэтому у нас нет повода выходить на протесты в чью-либо поддержку и пытаться через какие-то акции влиять на эту позицию».

    При этом беспорядки в Махачкале не имели под собой никаких оснований, в том числе – исторических.

    «Еще с царских времен в нашей стране уживаются разные народности – у нас их около 190. Два кита, на которых стоит наша страна – это многоконфессиональность и многоязычие», – подчеркнул Марат Баширов политолог, профессор ВШЭ.

    Он также напомнил о словах Владимира Путина, который дал четкую оценку произошедшего и указал на США как главного бенефициара подобных конфликтов. «Этот акцент очень важен. Президент как гарант Конституции всегда призывает пресекать подобные конфликты. И к ним надо заранее готовиться. Силовики и губернаторы должны быть готовы ответить на этот вызов. В ближайшие месяцы такая работа будет усилена», – указал он.

    Кроме того, попытки вбить клин между народами России – это и часть информационной войны. «Межнациональная рознь, поощрение радикальных движений, выступающих против России – одни из методов этой войны», – заметил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Инструментами политики Запада по разжиганию межнациональной розни и дестабилизации ситуации в России выступает киевский режим и так называемая «оппозиция». Но мы уникальная цивилизация, открытое общество. Наши народы жили на этой земле тысячелетиями. Наши языки, религии сплотились в единое ядро. Ничего подобного в мире не существует. Попытки внести раскол в наше общество обречены на провал», – сказал спикер.

    «Государственная идея Британской империи, а затем и США, исходит из старого римского принципа: Divide Et Impera – «Разделяй и властвуй». Российская же идея совершенно иная: «Сила – в единстве, а единство – в многообразии». Россия – это семья семей. Это касается конфессий, народов и поколений», – согласился с Шаповаловым Данилин.

    В равноправии народов, к слову, заключается одна из ключевых цивилизационных особенностей России.

    «Наша цивилизация находится в одной «весовой категории» как с цивилизацией Запада, так и с великими цивилизациями Востока – китайской, индийской, персидской, арабской», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.

    «Устойчивость России обусловлена тем, что цивилизационное строительство всегда было задачей не только государствообразующего народа, но и всех основных религиозных и этнокультурных групп – православных, мусульман, буддистов, иудеев, представителей славянских, тюркских, кавказских, угро-финских народов, народов Севера и Сибири. Российская цивилизация всегда проявляла и описывала себя как «симфония народов», «семья семей», – указал политолог.

    По его словам, народы России в полной мере осознали возможности и выгоды от совместного участия в цивилизационном строительстве, в России никогда не было деления на народы «первого» и «второго» сорта. «Межнациональные отношения никогда не строились по принципам иерархии и подчинения, как это всегда происходило и происходит сейчас на Западе. Сила России – в равноправии ее народов», – отметил спикер.

    В то же время отличительная черта западной цивилизации – культ индивидуализма.

    И этот культ накладывает отпечаток на политику США во внешней политике и политике безопасности, добавил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. «Западное понимание того, что сейчас происходит – это безопасность для избранных, которую они монополизировали. Но Россия противостоит этому однобокому колониальному подходу», – напомнил эксперт.

    «Россия еще в 2015 году, учитывая конфликт в Сирии, предлагала миру вернуться к международному праву. Но однополярный мир во главе с гегемоном в лице США не принял это. Карма этой страны и ее история объясняет, как и почему Штаты действовали в Афганистане, в Ираке. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта – не новинка», – сказал аналитик.

    В завершение дискуссии эксперты отметили: межнациональное согласие обеспечивает устойчивое развитие страны. «Мы разные, но мы вместе» – важный тезис, который в полной мере отражает тему многообразия и единства народов. Сохранение этого единства требует уважения к различиям и защиты прав и интересов каждой национальности в России.

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