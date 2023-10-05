Путин: Опыт ЧВК «Вагнер» был «корявым», так как не основывался на законе

Tекст: Вера Басилая

«Это было журналистское наименование – частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует и не существовало», – цитирует ТАСС Путина. По словам главы государства, тот опыт, который был, он и был «таким корявым, потому что он не был основан на законе».

Также президент удивился, что «вагнеровцам» платили наличными. «Деньги платили наличными. Как это наличными? Честно говоря, это и моя вина. И не мог себе представить, как это может быть», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что участие бойцов группы «Вагнер» было вызвано необходимостью «на поле боя». По его словам, он не стал возражать против предложения Минобороны по участию «вагнеровцев» в боевых действиях, потому что «люди действовали добровольно».

«У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования или нет. Но на сегодняшний день могу точно сказать, что несколько тысяч бойцов этой компании уже подписали контракты с Вооруженными силами [РФ]. Хотят, а если хотят, значит, будут принимать участие в боевых действиях», – сказал президент.

Ранее Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина.