Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Tекст: Ольга Никитина

Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

