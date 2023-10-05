Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.
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