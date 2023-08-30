Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.2 комментария
Песков: Международного расследования крушения самолета Пригожина не будет
Расследование обстоятельств крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет носить исключительно внутрироссийский характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что бразильская сторона – производитель самолета Embraer не будет участвовать в расследовании.
Песков подчеркнул, что в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может, передает ТАСС.
Он также уточнил, что выводов по расследованию авиакатастрофы самолета Пригожина пока нет, но среди версий рассматривается в том числе «преднамеренное злодеяние». При этом Песков призвал дождаться результатов расследования, которое ведет Следственный комитет России.
Ранее «Коммерсант» писал, что Россия проинформировала Бразилию, что «на данный момент» не намерена расследовать крушение бразильского самолета Embraer, на борту которого был Пригожин, в соответствии с международными правилами. Межгосударственный авиационный комитет в ответ на запрос бразильского центра по исследованию и предотвращению авиапроисшествий (CENIPA) сообщил, что ЧП произошло на внутреннем рейсе, на него не распространяются международные нормы.
На Пороховском кладбище в Петербурге во вторник прошло прощание с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.