  • Новость часа«Укрэнерго» пожаловалась на дефицит электроэнергии на Украине
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    Зеленский выдавливает Залужного из регионов
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Эксперт разъяснил, как ГИБДД будет штрафовать за летнюю резину зимой
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной
    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    36 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    9 комментариев
    29 ноября 2023, 23:48

    Взрывы прогремели в Одессе

    Серия взрывов прогремела в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Одесской области Украины прогремели серии взрывов, также взрывы произошли в контролируемом украинскими войсками Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    Глава назначенной Киевом администрации Херсона Роман Мрочко рассказал, что произошли «взрывы в прибрежных районах города». До этого уже поступали сообщения о взрывах в Херсоне, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «ударные дроны атаковали цели в Одессе и области», атака идет «со стороны моря».

    Воздушная тревога действует в Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, а также в удерживаемой украинскими войсками части Херсонской области.

    Напомним, накануне взрывы звучали во Львове, в Хмельницкой и Николаевской областях Украины, а также в Херсоне.

    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (42)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

    Коментарии (6)
    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

    Коментарии (20)
    29 ноября 2023, 13:45
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые разыграли певицу от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка.

    Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

    Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

    «Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

    Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

    В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.

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    29 ноября 2023, 14:56
    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше

    Полонист Стремидловский: Украинцы протестами в Польше еще больше разозлили поляков

    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Блокада польских дорог украинскими водителями – это попытка перенести «майданные» технологии в другую страну. Однако вскоре протестующие убедятся, что на новом месте такие методы не работают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее водители с Украины заблокировали польские дороги в ответ на протест местных перевозчиков.

    «Блокирование польских дорог – это очень большое нахальство со стороны украинских водителей. Они уже разрушили свою страну и теперь пытаются совершать незаконные действия в отношении властей и жителей других государств. Хотя следует сказать, что Варшава это заслужила», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Текущие акции украинцев можно сравнить с «Автомайданом» времен 2013-2014 годов. Беженцы и мигранты переносят незаконные методы этого движения за рубеж, так как думают, что их можно использовать и здесь. Такими действиями водители хотят добиться снятия блокады границы польскими перевозчиками. Однако вскоре протестующие убедятся, что эти технологии в другой стране не работают», – отмечает собеседник.

    «Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», – резюмировал Стремидловский.

    Накануне стало известно о том, что гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков. Об этом сообщает польская радиостанция RMF и также украинский телеканал «Новини 24».

    Протесты украинских водителей пока проходят спокойно. При этом протестующие признают, что их акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков. Так, поляки начали свою акцию еще в начале ноября.

    В прошлое воскресенье Владимир Зеленский обвинил Польшу в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

    Интересно и то, что польские протестующие фактически заблокировали поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта. Например, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения российских БПЛА, отмечает местное издание «Страна». Также в «блок» попали гуманитарные грузы. На этом фоне мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду».

    Позже, 28 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщил «Интерфакс». Одно из требований – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

    Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Также поляки считают, что работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов и негативно сказывается на их доходах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина и Польша начали разорять друг друга.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2023, 07:17
    Офис Зеленского велел местным властям на Украине прекратить общение с Залужным

    Офис Зеленского велел руководству украинских областных администраций прекратить общение с Залужным

    Офис Зеленского велел местным властям на Украине прекратить общение с Залужным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис президента Украины дал указание главам областных администраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщил журналист Юрий Николов.

    Как пояснил Николов, в Киеве не хотят, чтобы местные власти на Украине «создавали ажиотаж» вокруг Залужного. Соответствующее распоряжение офис президента дал на прошлой неделе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени, в офисе президента обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2023, 04:26
    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки

    Командир спецназа «Ахмат» сообщил о «хорошем продвижении» российских войск на западе Клещеевки

    «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что войска продвигаются «достаточно хорошо, берут пленных». По его словам, «очень много уничтоженного противника». Алаудинов заявил, что ВСУ «потихоньку начинают сыпаться», передает РИА «Новости».

    Он сказал, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом, по его словам, среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное».

    «Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти... пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ) так наносят (удары), что б их бойцы не сдавались в плен», – сказал он.

    Напомним, сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка, противник потерял до 110 солдат.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 12:48
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Украинский министр Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания Совета НАТО – Украина назвал провалившие летнее контрнаступление ВСУ «сильнейшей армией» в Европе.

    Кулеба в совместном заявлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в «победе» Украины заинтересован не только киевский режим, но и все евроатлантическое сообщество. Попытки «защищать» Европу без Украины он назвал бесполезными.

    «Вы не сможете это сделать, просто потому, что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Между тем Столтенберг ранее признавал, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

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    29 ноября 2023, 15:36
    Тбилиси посоветовал Киеву не перекладывать вину за неудачи на Запад

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Киеву не следует перекладывать вину за неудачи на Запад, каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно в случае принятия решения прекратить военные действия или продолжать их, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Украина находится в стратегическом тупике», Запад ее «кинул» и что «часть Запада готова платить кровью украинцев и их землями, чтобы Россия не проиграла и не подчинилась Китаю».

    По словам главы правящей партии Грузии, в последнее время действующие и отставные чины Украины критикуют Запад, а ведь «каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно принимая решение прекратить военные действия или продолжать их».

    «Не вдаваясь глубоко в вопрос, скажу, что думаю, что перекладывать вину на Запад неправильно. Но это дело высоких лиц на Украине и на Западе», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее власти Грузии назвали призывающих ввести санкции против России «сумасшедшими».

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    29 ноября 2023, 19:08
    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском

    Военный аналитик Онуфриенко: Продвижение у Клещеевки и взятие Артемовского ухудшает позиции ВСУ под Артемовском

    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Взятие поселка Артемовское создало угрозу силам ВСУ в селе Красное, а продвижение у села Клещеевка лишило противника даже маленьких шансов окружить Артемовск. В перспективе это позволит вытеснить украинскую армию из данного района. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска освободили Артемовское в ДНР.

    «Продвижение в районе Клещеевки необходимо для того, чтобы убрать даже теоретическую возможность окружения украинскими войсками Артемовска. Взятие Артемовского, в свою очередь, позволит создать угрозу частям ВСУ, расположенным в Красном», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В случае дальнейшего продвижения Российской армии к этому населенному пункту положение войск противника около Клещеевки и Андреевки существенно ухудшится. В таком случае ВСУ окажутся зажаты между Красным и Курдюмовкой. В перспективе это может вынудить их отойти за канал Северский Донец – Донбасс и занять оборону около Часова Яра», – акцентирует собеседник.

    «Со стратегической точки зрения продвижение в районе Артемовска также очень важно. Если противник будет вытеснен за канал Северский Донец и при этом падет Авдеевский укрепрайон, то для нашей армии откроется возможность выхода к Торецку. Шаги российских войск около Клещеевки и Артемовского могут помочь в реализации такого сценария в будущем», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ранее о том, что за неделю российские войска «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Кроме того, он отметил, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное», передает его слова РИА «Новости».

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