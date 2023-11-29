Энергетики назвали количество оставшихся без света жителей юга России

Непогода оставила без электричества 117 тыс. человек в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Сильный ветер и дождь на юге России привели к масштабному отключению электропитания, восстановленные участки ЛЭП обрываются повторно, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Аварии на электрообъектах зафиксированы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом осложнившаяся погодная обстановка препятствует проведению ремонтных работ, фиксируются повторные отключения уже запитанных ранее потребителей.

Кроме того, работе энергетиков мешают обстрелы российских энергообъектов в Херсонской области и запрет работ в темное время суток, отмечают в Минэнерго.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР, возникшую из-за сложных погодных условий.