Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.0 комментариев
Энергетики назвали количество оставшихся без света жителей юга России
Непогода оставила без электричества 117 тыс. человек в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Энергетики продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное непогодой, днем без света оставались 117 тыс. человек, сообщает Минэнерго.
Сильный ветер и дождь на юге России привели к масштабному отключению электропитания, восстановленные участки ЛЭП обрываются повторно, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Аварии на электрообъектах зафиксированы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом осложнившаяся погодная обстановка препятствует проведению ремонтных работ, фиксируются повторные отключения уже запитанных ранее потребителей.
Кроме того, работе энергетиков мешают обстрелы российских энергообъектов в Херсонской области и запрет работ в темное время суток, отмечают в Минэнерго.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР, возникшую из-за сложных погодных условий.