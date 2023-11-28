  • Новость часаГенсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
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    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    78 комментариев
    28 ноября 2023, 14:52

    Кириенко обсудил с Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР

    Tекст: Ольга Никитина

    Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР, возникшую из-за сложных погодных условий.

    «Вначале обстрелы со стороны противника, а потом непогода привели к большому числу порывов. Экстренные службы героически восстанавливали сети. Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки», – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале по итогам встречи.

    Ранее глава ДНР сообщал, что непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаются значительное число абонентов. «Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла», – отмечал Пушилин.

    В ходе визита в ДНР Кириенко также посетил АПП «Весело-Вознесенка» – «ворота» в Мариуполь и начало сухопутного пути в Крым, где недавно прошла масштабная реконструкция.

    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

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    27 ноября 2023, 15:29
    Названо число погибших из-за шторма на юге России

    Количество погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех

    Названо число погибших из-за шторма на юге России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших из-за непогоды на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело одного мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Как сообщили в прокуратуре, труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма, передает РИА «Новости».

    Ранее в понедельник сообщалось, что в результате шторма, обрушившегося в воскресенье на юг России, в Керченском проливе погиб один моряк, еще один пострадал в порту Тамань.

    Напомним, в воскресенье шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область. В Крыму до 500 тыс. человек остались без света из-за непогоды, власти ввели режим ЧС.

    Коментарии (9)
    27 ноября 2023, 10:05
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что пострадали четыре научные лаборатории Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

    По данным губернатора, травмы получили трое человек, они госпитализированы. Кроме того, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, 42 автомобиля пострадали от падения деревьев и элементов конструкции зданий.

    Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1 тыс. 472 человека) и 329 частных жилых домов (987 человек).

    В МЧС ранее сообщали, что в результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали.

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    27 ноября 2023, 12:16
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента «Родина-мать», поврежден в результате сильных порывов ветра, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

    По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища флага – 16 на 24 метра, передает ТАСС. Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения.

    Ранее министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил, что более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения из-за непогоды.

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    27 ноября 2023, 02:06
    Шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземноморский шторм оставил без света до 500 тыс. жителей Крыма, в Бердянске оказался подтоплен центр города, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, согласно прогнозам, пик непогоды еще впереди.

    Ночью с воскресенья на понедельник Севастополь может ожидать минусовая температура, власти начали подсыпать дороги в самых «трудных» местах, сообщил Развожаев, передает РИА «Новости».

    Скорость ветра в средиземноморском циклоне на территории полуострова достигает 40 метров в секунду, повалены деревья, волны заливают прибрежные районы Евпатории.

    Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуировали 50 гостей и 50 сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, всех их разместили в других гостиницах.

    По его информации, курортная инфраструктура повреждена и в других частях Крыма.

    Между тем в Сочи восстановили движение по железной дороге, из-за непогоды никто не пострадал, сообщил города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

    Он уточнил, что аэропорт работает по «фактической погоде».

    Последствия действий стихии в городе ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца 27 октября.

    Ранее в сочинском аэропорту сообщали, что количество летевших на курорт самолетов, сменивших пункт назначения из-за непогоды, выросло до 10. «Аэрофлот» заявлял о задержке шести рейсов в Сочи и о перенаправлении еще трех.

    В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. человек.

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    27 ноября 2023, 02:26
    На Украине шторм оставил без электричества до 400 городов и сел

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 10 украинских регионах без света остались порядка 400 населенных пунктов, заявил украинский президент Владимир Зеленский ночью в воскресенье.

    В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях развернуты оперативные штабы, энергетики работают над возобновлением подачи электричества населенным пунктам, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта в регионе оказались без света из-за аварий, произошедших из-за сильного снегопада и ветра.

    В самой Одессе перестали работать несколько котельных. Закрыто движение по нескольким автодорогам, в том числе по трассе Одесса – Киев.

    В одной из одесских котельных из-за сильного ветра обрушилась труба, сообщили украинские СМИ.

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    28 ноября 2023, 10:09
    Без света после шторма на Украине остаются почти 900 населенных пунктов

    Минэнерго Украины: Без света после шторма остаются 882 населенных пункта в 12 областях страны

    Tекст: Ольга Никитина

    Обесточенными в результате сильного ветра и снегопадов остаются 882 населенных пункта в 12 областях Украины, сообщили в министерстве энергетики страны.

    В сообщении ведомства в Telegram говорится, что, по данным на 19.00 (20.00 мск) понедельника, в Одесской области без света остаются около 110 тыс. потребителей, в Киевской области – 15,8 тыс., в Николаевской – более 32 тыс., в Харьковской – 17 тыс., в Черкасской – 10,5 тыс., в Полтавской – 4,5 тыс., в Черниговской – 2,4 тыс., в Сумской – 2,3 тыс., в Кировоградской – почти 1 тыс. В Днепропетровской области полностью обесточены три населенных пункта, в которых зарегистрировано 150 потребителей.

    На подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой народной республики без электроснабжения остаются 154 населенных пункта и более 131 тыс. потребителей, Запорожской области – два населенных пункта и 280 потребителей, Херсонской области – восемь населенных пунктов.

    Как отмечал ранее экономист Иван Лизан, на Украине опасаются, что повреждения энергоинфраструктуры после шторма могут разрушить хрупкий баланс всей энергосистемы страны.

    В свою очередь политолог Лариса Шеслер подчеркивала, что Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, быстро справиться с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев, говорила она.

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    28 ноября 2023, 08:58
    Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма
    Крым и Кубань полностью восстановили энергоснабжение после шторма
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлено, сообщили в МЧС.

    Согласно сообщению ведомства, энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Крыму полностью восстановлены, в Ростовской области вода сошла, на данный момент подтопленных населенных пунктов нет, на месте работают оценочные комиссии, передает РИА «Новости».

    Как отчитались в ведомстве, из зон подтоплений Южного федерального округа были эвакуированы 995 человек, среди них 179 детей. В пунктах временного размещения на сегодня находится 91 человек, остальные предпочли остаться у родственников.

    Добавляется, что в Крыму, Севастополе, ДНР, Краснодарском крае остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка. На месте работают  около 3,5 тыс. спасателей и 1,2 тыс. единиц техники.

    Напомним, в понедельник замглавы Минэнерго Евгений Грабчак заявил, что полное восстановление электроснабжения в регионах РФ, пострадавших от непогоды, займет до трех дней.

    Накануне сообщалось, что число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек.

    Как отметила политолог Лариса Шеслер, Россия поможет своим гражданам, пострадавшим в результате урагана, и быстро справится с последствиями шторма силами МЧС. Украинские власти, в свою очередь, скорее предпочтут разворовать деньги, чем направить их на нужды украинцев.

    Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сильный шторм в регионе, объяснила газете ВЗГЛЯД, откуда пришел циклон.

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    27 ноября 2023, 07:28
    Шторм выбросил на мель у Анапы сухогруз Blue Shark

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под Анапой на мель сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту находится 21 человек, сообщили в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

    Шторм выбросил судно у поселка Витязево, капитан судна сообщил, что на борту находится 21 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Морские спасатели вместе с МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

    В Крыму из-за непогоды без электричества остались до 500 тыс. человек, шторм на юге России затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 12:23
    Шторм повредил набережную в Сириусе

    Tекст: Ольга Никитина

    Набережная на федеральной территории Сириус получила повреждения в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщили в местной администрации.

    В Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка около ледовой арены «Шайба», подтоплен проспект Олимпийский, передает ТАСС сообщение администрации федеральной территории.

    Из-за шторма частично пострадала набережная, вход туда закрыт по соображениям безопасности, пляжи не работают, говорится в сообщении.

    На месте происшествий работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии.

    Ранее сообщалось, что в Сочи на море волнение достигает шести баллов, высота волн – 4 метра.

    Напомним, в Крыму и Севастополе решили ввести режим ЧС из-за шторма.

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    27 ноября 2023, 04:43
    В Крыму из-за непогоды перекрыли три автодороги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор».

    Ограничен проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Объезд доступен через Новоселовское, сообщили на предприятии, передает ТАСС.

    Перекрыт проезд на дороге Саки – Митяево – Красноперекопс – Симферополь. На этом участке на проезжую часть рухнул столб высоковольтной линии электропередачи. Также там доступен объезд.

    Кроме того, закрыта дорога Черноморское – Межводное.

    Напомним, в Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Шторм на юге страны затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 02:10
    В Турции море подтопило город из-за мощных ливней

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Хатай море подтопило город Искендерун после сильных ливней и ураганов, сообщили в руководстве провинции.

    Из-за проливных ливней уровень моря в Искендеруне повысился на 75-100 сантиметров, для ликвидации последствий задействованы все сотрудники экстренных служб и доступные транспортные средства, сообщили власти провинции, передает РИА «Новости».

    В 47 провинциях Турции на воскресенье объявили предпоследний «оранжевый» уровень угрозы, «желтый» объявили еще в 29 провинциях.

    Между тем в России стихия затронула сразу несколько регионов.

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    26 ноября 2023, 03:28
    На выставке «Россия» состоялось торжественное закрытие фестиваля «Послезавтра»

    Путин обратился к участникам смены-фестиваля проекта «Послезавтра» на выставке «Россия»

    Tекст: Антон Антонов

    На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось торжественное закрытие смены-фестиваля молодежного проекта «Послезавтра», глава российского государства Владимир Путин направил приветственное слово участникам проекта.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что яркий и неординарный проект «объединил талантливую, целеустремленную молодежь» из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участников была приготовлена «насыщенная, разнообразная программа», включавшая круглые столы и мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, а также посещение выставки-форума, позволяющей «воочию убедиться, что вместе мы – большая, сильная, прекрасная страна», заявил президент.

    Он выразил уверенность, что «фестиваль прошел на самом высоком уровне» и что «идеи и инициативы», предложенные участниками, «воплотятся в реальные дела и начинания». «Желаю успехов и осуществления намеченных планов», – заявил Путин.

    На церемонии чествовали самых активных участников проекта. Почетные гости вручили участникам памятные награды в номинациях «Единство», «Активность к изменениям», «Патриотизм в делах», «Доверие» и «Работа в команде», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Также на мероприятии были представлены картина «Россия – моя страна», плод совместного творчества участников проекта, и альбом «100 идей от детей», в котором все идеи придуманы подростками смены-фестиваля.

    Завершающая смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра» прошла с 15 по 25 ноября в Московской области на базе Детского оздоровительного лагеря «Литвиново». В ней приняли участие более 500 человек. В общей сложности в рамках проекта было проведено 13 смен с участием более 2500 ребят.

    «Послезавтра» реализуется в рамках стратегической программы «Страна для детей» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

    Начиная с 2022 года, команда «Послезавтра» регулярно проводила лагерные смены для подростков из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

    Программа лагерных смен по проекту «Послезавтра» в первую очередь была направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния детей, переживших тяжелые обстрелы, повышение их самооценки и обретение внутренних опор. Помимо психолого-педагогического сопровождения, ребятам помогали с профориентацией. Они прошли адаптацию к стандартам российского образования, освоили и улучшили профессиональные навыки и компетенции.

    Состоялись туристические и профориентационные поездки по значимым культурным и инфраструктурным объектам. Дети активно занимались творчеством, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях и даже примеряли на себя роль вожатых.

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    27 ноября 2023, 04:18
    Развожаев сообщил о подтоплении жилых домов в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Бельбек в Крыму вышла из берегов, из-за этого в Севастополе происходит подтопление домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Нагонная волна не дает реке выбросить воду в море, из-за чего та подтапливает строения, спасатели эвакуировали из поселка Любимовка 10 человек, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что среди 10 эвакуированных – двое детей трех и девяти лет. В пансионат «Лазурь» разместят пять человек. Остальных забрали к себе родственники.

    В жилых домах, расположенных в военном городке рядом с Херсонесским маяком, также проводится эвакуация, их отправят в пункт временного размещения.

    Ранее губернатор Севастополя предупреждал, что пик шторма, охватившего юг России, может прийтись на утренние часы понедельника.

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    27 ноября 2023, 08:33
    В Крыму из-за сильного шторма пропал человек

    В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

    В ведомстве сообщили, что всю ночь спасатели занимались эвакуацией людей из подтопленных домов, людям оказывали адресную помощь, передает ТАСС.

    Энергоснабжение, по данным МЧС, нарушено в 354 жилых домах, в них проживают более 2,6 тыс. человек.

    Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуированы 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас в пунктах временного размещения находится 71 человек, включая 11 детей.

    Движение на участке трассы Саки – Евпатория перекрыто из-за перелива через дорожное полотно.

    Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма.

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