Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Кириенко обсудил с Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудил с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР, возникшую из-за сложных погодных условий.
«Вначале обстрелы со стороны противника, а потом непогода привели к большому числу порывов. Экстренные службы героически восстанавливали сети. Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки», – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Ранее глава ДНР сообщал, что непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаются значительное число абонентов. «Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла», – отмечал Пушилин.
В ходе визита в ДНР Кириенко также посетил АПП «Весело-Вознесенка» – «ворота» в Мариуполь и начало сухопутного пути в Крым, где недавно прошла масштабная реконструкция.