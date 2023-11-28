Кириенко обсудил с Пушилиным чрезвычайную ситуацию с подачей света и тепла в ДНР

Tекст: Ольга Никитина

«Вначале обстрелы со стороны противника, а потом непогода привели к большому числу порывов. Экстренные службы героически восстанавливали сети. Несмотря на значительное количество аварий, большинство абонентов подключили в достаточно короткие сроки», – сообщил Пушилин в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Ранее глава ДНР сообщал, что непогода и штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остаются значительное число абонентов. «Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла», – отмечал Пушилин.

В ходе визита в ДНР Кириенко также посетил АПП «Весело-Вознесенка» – «ворота» в Мариуполь и начало сухопутного пути в Крым, где недавно прошла масштабная реконструкция.