Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Кириенко посетил реконструированный АПП «Весело-Вознесенка» в ДНР
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил АПП «Весело-Вознесенка» в Донецкой народной республике – «ворота» в Мариуполь и начало сухопутного пути в Крым, где недавно прошла масштабная реконструкция.
В ходе реконструкции Минтрансом России созданы дополнительные транспортные коридоры через пункт пропуска «Весело-Вознесенка». АПП оснащен портальным инспекционным досмотровым комплексом для грузовых машин, а также построен новый пассажирский терминал, сообщает Telegram-канале Readovka.
Кроме того, создана система мониторинга очередей «Время в пути», которая позволяет определять время ожидания. В целом модернизированы десять пропускных пунктов из 15 функционирующих в ЛНР, ДНР и Херсонской области, облегчив и ускорив прохождение пунктов пропуска для автомобилистов.
Сейчас АПП «Весело-Вознесенка» способен пропустить более 7,5 тыс. автомобилей в день.
В августе Кириенко посетил в ДНР в преддверии нового учебного года несколько восстановленных школ, в том числе «Невскую» в Мариуполе.