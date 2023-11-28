Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.2 комментария
Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины
Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.
Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».
По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.