Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

Tекст: Вера Басилая

Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

