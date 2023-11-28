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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»
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    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    87 комментариев
    28 ноября 2023, 18:20

    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года

    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года, гражданской войны и распада СССР в 1991 году

    Президент России Владимир Путин заявил, что современное общество до сих пор расплачивается за ошибки центральной власти, допущенные в ходе революции 1917 года, гражданской войны и во время распада СССР.

    «Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада СССР 1991 года. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор – даже спустя десятилетия – расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – приводит официальный сайт Кремля слова президента на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги «не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой». «И раны эти ещё долго не залечить», – отметил российский президент. 

    Он подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество – это «предательство, преступление против всей России». «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – предупредил Путин.

    Ранее президент России назвал русских главным фактором существования России и Русского мира.

    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

    Коментарии (6)
    28 ноября 2023, 13:44
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57

    Военный эксперт Кнутов: Беспилотники позволят Су-57 эффективнее уничтожать защищенные средствами ПВО цели

    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Размещенные на Су-57 мини-дроны помогут самолету эффективнее решать разведывательные задачи и поражать цели, защищенные средствами ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

    «Разработка мини-беспилотников для Су-57 – это технологический прорыв, расширяющий возможности применения самолета. Новые БПЛА можно подвесить либо на крыле истребителя, либо разместить внутри машины. Существует несколько типов таких дронов, выполняющих разные задачи на поле боя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем размещение БПЛА уменьшает число ракет и бомб, которые может нести машина. Поэтому использование дронов будет существенно зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей», – подчеркивает он.

    «Если Су-57 необходимо ударить по цели, защищенной ПВО, то наиболее разумным кажется комбинированное вооружение из стандартной боевой нагрузки и беспилотников. Когда надо нанести максимальное огневое поражение противнику, на самолете разместят только управляемые бомбы и ракеты. В случае воздушного боя машину оснастят минимальным числом БПЛА для защиты от выстрелов противника», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно о том, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, речь идет о БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и сбрасывать в воздухе.

    «Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», – рассказал источник. Подразумевается, что в перечне используемых дронов будут ударные беспилотники, разведывательные и БПЛА для ведения радиоэлектронной борьбы.

    В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника – как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам: и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

    Напомним, в последнее время самолеты Су-57 получают все больше новшеств, которые усиливают технические характеристики истребителя. Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Это не только серьезно расширяет огневые возможности истребителя, но и добавляет ему скрытности в части стелс-технологий.

    Кроме того, Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета, о чем газета ВЗГЛЯД также подробно писала.

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    27 ноября 2023, 19:32
    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

    Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

    Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.

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    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

    Коментарии (31)
    27 ноября 2023, 21:16
    Утверждены новые сроки повышения акцизов на вино и табак

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    Данный акциз на вино сейчас составляет 34 рубля за литр. Новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое – до 108 рублей за литр. Повышение произойдет с 1 мая 2024 года, а не с нового года, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с нового года составит 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей.

    Ранее Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия.

    Коментарии (12)
    27 ноября 2023, 20:12
    Путин приостановил индексацию зарплат ряда госслужащих

    Путин до 2025 года приостановил индексацию зарплат госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 января 2024 года приостанавливается индексация зарплат ряда госслужащих, соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

    Согласно закону, приостанавливается индексация оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), передает ТАСС.

    Новые нормы не распространяются на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств. Индексация приостанавливается до 1 января 2025 года.

    Ранее Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям.

    Коментарии (11)
    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


    Коментарии (26)
    27 ноября 2023, 19:16
    Путин повысил военные пенсии

    Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим будут повышены на 4,5%.

    Согласно документу, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военнослужащего, как и в 2023 году, а с 1 октября 2024 года – 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%, сообщает ТАСС.

    По данным агентства, до 2025 года не будет применяться поэтапное повышение понижающего коэффициента денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий – 1 января 2012 года он составлял 54% от денежного довольствия военного, которому назначается пенсия, а с 1 января 2013 года этот процент ежегодно должен увеличиваться на 2%.

    Ранее сообщалось, что в России собрались отменить приостановку индексации денежного довольствия военных, которая предусматривается также для зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.


    Коментарии (0)
    27 ноября 2023, 19:24
    Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц, соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, передает РИА «Новости».

    Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 126,4 млрд рублей.

    Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году.

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    28 ноября 2023, 16:57
    Путин: Россия сражается за свободу всего мира

    Путин назвал «опасной для окружающих» диктатуру «одного гегемона»

    Путин: Россия сражается за свободу всего мира
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия сражается сейчас за свободу всего мира, а не только своей страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас видят это – дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По словам президента, именно Россия находится сейчас «в авангарде формирования более справедливого мироустройства». «И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», – добавил Путин.

    Российский лидер также напомнил, что Всемирный русский народный собор был учрежден в 1993 году, в сложное и переломное для страны время, когда он смог «объединить вокруг общих целей представителей Русской православной церкви, других религиозных организаций, политических партий и движений, деятелей культуры, ученых, предпринимателей, людей разных взглядов, убеждений, национальностей, но единых в главном – в своей твердой патриотической позиции».

    «Хочу прежде всего поблагодарить вас за поддержку, за ваш вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, в консолидацию общества и за ту помощь, которую вы всегда оказываете соотечественникам, всем, кого объединяет большой Русский мир», – сказал Путин. 

    Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.



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    28 ноября 2023, 17:14
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    Путин: Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья – это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности. Поддержка семьи, материнства, детства должна охватывать работу всех без исключения сфер государственного управления, нашу экономическую, социальную, инфраструктурную политику, просвещение и образование, здравоохранение», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин поблагодарил Всемирный русский собор за поддержку и укрепление государственности.

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    27 ноября 2023, 20:19
    Путин подписал закон о федеральном бюджете

    Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку

    Путин подписал закон о федеральном бюджете
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, доходы российского бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году – 33,552 трлн, в 2026 году – 34,051 трлн. Расходы запланированы на уровне 36,66 трлн, 34,382 трлн и 35,587 трлн рублей соответственно. Ожидается, что в течение всего трехлетнего периода дефицит бюджета не превысит 1% ВВП.

    Ранее Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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    27 ноября 2023, 19:07
    Путин поручил учредить стипендию для аспирантов-исследователей

    Путин поручил учредить стипендию в 75 тыс. рублей для проводящих исследования в целях НТР аспирантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин постановил учредить стипендию для аспирантов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России.

    Как говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, размер стипендии составит 75 тыс. рублей, она будет назначаться на срок от одного года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно. Ежегодно ее будут получать не более 2 тыс. человек.

    Ранее Минобрнауки сообщило о планах поднять стипендии президента России для аспирантов до 50 тыс. рублей в месяц.

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    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

    Коментарии (2)
    28 ноября 2023, 17:37
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    «Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее – жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», – приводит его слова ТАСС.

    На ваш взгляд
    Какие меры в первую очередь будут способствовать повышению рождаемости в России?





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    Ранее Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.

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      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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