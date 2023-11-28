Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин призвал помнить уроки революции 1917 года
Путин призвал помнить уроки революции 1917 года, гражданской войны и распада СССР в 1991 году
Президент России Владимир Путин заявил, что современное общество до сих пор расплачивается за ошибки центральной власти, допущенные в ходе революции 1917 года, гражданской войны и во время распада СССР.
«Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, распада СССР 1991 года. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор – даже спустя десятилетия – расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – приводит официальный сайт Кремля слова президента на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.
По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги «не только ещё тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой». «И раны эти ещё долго не залечить», – отметил российский президент.
Он подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество – это «предательство, преступление против всей России». «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – предупредил Путин.
Ранее президент России назвал русских главным фактором существования России и Русского мира.