Путин: Справедливый миропорядок невозможен без сильной России

Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57

Военный эксперт Кнутов: Беспилотники позволят Су-57 эффективнее уничтожать защищенные средствами ПВО цели

Tекст: Илья Абрамов

«Разработка мини-беспилотников для Су-57 – это технологический прорыв, расширяющий возможности применения самолета. Новые БПЛА можно подвесить либо на крыле истребителя, либо разместить внутри машины. Существует несколько типов таких дронов, выполняющих разные задачи на поле боя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», – отмечает собеседник.

«Вместе с тем размещение БПЛА уменьшает число ракет и бомб, которые может нести машина. Поэтому использование дронов будет существенно зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей», – подчеркивает он.

«Если Су-57 необходимо ударить по цели, защищенной ПВО, то наиболее разумным кажется комбинированное вооружение из стандартной боевой нагрузки и беспилотников. Когда надо нанести максимальное огневое поражение противнику, на самолете разместят только управляемые бомбы и ракеты. В случае воздушного боя машину оснастят минимальным числом БПЛА для защиты от выстрелов противника», – резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно о том, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, речь идет о БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и сбрасывать в воздухе.

«Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», – рассказал источник. Подразумевается, что в перечне используемых дронов будут ударные беспилотники, разведывательные и БПЛА для ведения радиоэлектронной борьбы.

В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника – как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам: и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

Напомним, в последнее время самолеты Су-57 получают все больше новшеств, которые усиливают технические характеристики истребителя. Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Это не только серьезно расширяет огневые возможности истребителя, но и добавляет ему скрытности в части стелс-технологий.

Кроме того, Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета, о чем газета ВЗГЛЯД также подробно писала.