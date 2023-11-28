Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

«Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала Безуглая на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).
По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат.
По ее словам, «один погибший стоит государству 15 млн гривен (40 млн рублей), а турникет типа САТ – в 10 тысяч раз меньше», «эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало».
«И сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может придумать никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации к тому, что им нужно больше людей без какого-либо предложения по изменениям в системе ВСУ – то такое руководство должно уйти», – подчеркнула Безуглая. Она также сопроводила свой пост картинкой с ненормативной лексикой, которую можно описать словами «я не знаю, где план наступления».
В следующем посте она отметила, что планы обороны должны готовить военные: «они обозначают риски, строят оборону и наступление». По ее словам, еще в 2021 году экс-глава КНШ ВС США Марк Милли просил обратить внимание, например, на минирование границ. «Но главком так спорил, что некоторое время отказывался общаться с американскими партнерами», – утверждает депутат.
«Я вспоминаю Залужного, который на слушаниях в комитете всем присутствующим заявил, что дроны нам не нужны. И у нас было заложено всего несколько дронов в оборонные закупки, предоставленные в качестве предложения военным руководством. Эти документы, конечно, есть», – добавила парламентарий.
Она также посетовала на отсутствие независимой системы оценки проведенных операций ВСУ. «Ни один генерал не наказан… Мы снимаем десятки комбригов, но ни один генерал в результате служебного расследования не был понижен в звании. Но генералитет, поделенный на внутренние фракции – это каста, которая не пропускает новых людей», – отмечает Безуглая.
Депутат также раскритиковала подход командования к жизням солдат. «Если 47-й бригаде дать Bradley, но «провтыкать» для них динамическую защиту, а потом без доразведки заставить наступать по минным полям, то мы получим уничтоженные Bradley, а также убитых и раненых украинских граждан. На это не хватит ни 100, ни 300 американских машин», – продолжила парламентарий.
«Если сформировать новую бригаду из большинства новых мобилизованных, которые имели ограниченные возможности по подготовке, а потом определить эту бригаду ключевой в наступлении на укрепленные позиции россиян – то в результате получим погибших, раненых и бежавших от страха граждан. И никакие HIMARS не воспрепятствуют этому», – настаивает Безгулая.
Причем свой второй пост она сопроводила мемом, на котором Залужный собирается выдать Зеленскому вместо «Генерального замысла на 2024 год» военную настольную игру с картами и фигурками в стиле Warhammer или Warcraft, купленную в магазине. «Не ссы, не догадается», – говорит герой мема в образе Залужного.
Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.