Путин отметил вклад Красного Креста в оказание поддержки россиянам

Tекст: Валентина Григоренко

Глава государства в своем приветственном адресе к участникам II Национального форума организации отметил, что «Красный Крест всегда, со дня создания объединял в своих рядах чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую беду, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании», говорится в сообщении на сайте организации.

Путин заявил, что организация продолжит свой успешный путь, и ее деятельность в трудные времена продолжает оказывать существенное влияние на поддержку населения, а также высоко оценивается самоотверженность и бескорыстие членов Российского Красного Креста. Глава государства добавил, что деятельность Красного Креста «в высшей степени важна и востребована».

Президент пожелал участникам форума наилучших результатов в их работе. «Вы достойно продолжаете замечательные традиции милосердия и подвижничества, активно участвуете в реализации масштабных социальных, медицинских, благотворительных программ, популяризируете движение донорства. Такая большая, ответственная работа заслуживает самого искреннего уважения и признания», – резюмировал он.

Председатель Красного Креста Павел Савчук рассказал, что РКК является старейшей гуманитарной организацией России. По его словам, РКК в рамках реализации стратегии развития до 2028 года создаст Службу помощи для нуждающихся, а также для укрепления системы реагирования на чрезвычайные ситуации – специальный фонд.

Савчук добавил, что для того, чтобы объединить все поступающие заявления в одной базе данных, отслеживать статусы по каждому из заявлений и не потерять ни одну просьбу о помощи, в этом году началось формирование Службы помощи Красного Креста. Он уточнил, что с ее помощью можно систематизировать большую работу, которая ведется по помощи всем нуждающимся людям, сделать процесс помощи людям простым, быстрым и прозрачным. Фонд реагирования на ЧС, по словам Савчука, создается с целью обеспечения оперативной и эффективной помощи пострадавшим в период разных чрезвычайных ситуаций.

Руководитель департамента РКК по реагированию на ЧС Алексей Пикуль отметил, что «ключевой момент в реагировании на чрезвычайные ситуации – оперативная помощь». «Для этого важна превентивная подготовка, ведь при ЧС помощь должна оказываться в первые часы. Если объявлять сбор после того, как случилось бедствие, на это может уйти драгоценное время. В связи с этим Российский Красный Крест принял решение о создании Фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, который позволит аккумулировать необходимые ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на бедствия», – сообщил он.

Фонд будет играть важную роль в случае локальных и масштабных ЧС. Благодаря ему даже при объявлении целевых сборов в случае крупных бедствий часть пострадавших сможет получить неотложную помощь в первые дни после ЧС. Опыт предыдущих аналогичных инициатив подчеркнул эффективность такого подхода.



