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    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    22 комментария
    27 ноября 2023, 14:08

    В Сочи во время шторма погиб человек

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Краснодарского края подтверждают гибель одного человека во время шторма в Сочи.

    В Telegram-канале оперштаба региона сообщили, что тело погибшего обнаружили во время шторма.

    Еще один человек в результате ударе стихии погиб в Крыму.

    27 ноября 2023, 10:05
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    В Севастопольском аквариуме-музее из-за удара стихии погибли более 500 животных
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Также в своем Telegram-канале он сообщил, что пострадали четыре научные лаборатории Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ФИЦ ИнБЮМ), а в Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

    По данным губернатора, травмы получили трое человек, они госпитализированы. Кроме того, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов пяти строений, 42 автомобиля пострадали от падения деревьев и элементов конструкции зданий.

    Без электроэнергии остаются 354 дома, в том числе 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1 тыс. 472 человека) и 329 частных жилых домов (987 человек).

    В МЧС ранее сообщали, что в результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали.

    Коментарии (12)
    27 ноября 2023, 12:34
    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме

    Причиной гибели животных в Севастопольском аквариуме стал термальный удар

    Названа причина гибели более 500 животных в Севастопольском аквариуме
    @ sevaquarium.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Животные в Севастопольском морском аквариуме-музее погибли из-за термального удара, сообщил собственник – директор аквариума Юрий Кравцов, рассказав об обстоятельствах произошедшего из-за обрушившегося на регион шторма.

    Кравцов сообщил РИА «Новости», что в историческом третьем зале размещались пресноводные животные, туда хлынула холодная морская вода. «Термальный удар, и все», – сказал он.

    Морская вода, по его словам, затопила насосы и обогреватели, электрику. Ночью из помещения, которое было заполнено водой на полтора метра, откачали воду, сейчас разбирают завалы.

    Всего в зале обитало 800 единиц животных, сообщил Кравцов, добавив, что это были представители четырех континентов и порядка 50 видов. В частности, уточнил он, погибли панцирные щуки, которые жили в этом аквариуме 20 лет, а также большие красивые пираньи, которые жили 15 лет.

    Пострадавший зал аквариума Севастополя находится со стороны моря, он попал под удар волн, добавил директор музея.

    Ранее сообщалось о гибели 500 животных в музее-аквариуме Севастополя.

    Коментарии (5)
    27 ноября 2023, 12:16
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента «Родина-мать», поврежден в результате сильных порывов ветра, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

    По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища флага – 16 на 24 метра, передает ТАСС. Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения.

    Ранее министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил, что более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения из-за непогоды.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 02:06
    Шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземноморский шторм оставил без света до 500 тыс. жителей Крыма, в Бердянске оказался подтоплен центр города, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, согласно прогнозам, пик непогоды еще впереди.

    Ночью с воскресенья на понедельник Севастополь может ожидать минусовая температура, власти начали подсыпать дороги в самых «трудных» местах, сообщил Развожаев, передает РИА «Новости».

    Скорость ветра в средиземноморском циклоне на территории полуострова достигает 40 метров в секунду, повалены деревья, волны заливают прибрежные районы Евпатории.

    Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуировали 50 гостей и 50 сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, всех их разместили в других гостиницах.

    По его информации, курортная инфраструктура повреждена и в других частях Крыма.

    Между тем в Сочи восстановили движение по железной дороге, из-за непогоды никто не пострадал, сообщил города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

    Он уточнил, что аэропорт работает по «фактической погоде».

    Последствия действий стихии в городе ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца 27 октября.

    Ранее в сочинском аэропорту сообщали, что количество летевших на курорт самолетов, сменивших пункт назначения из-за непогоды, выросло до 10. «Аэрофлот» заявлял о задержке шести рейсов в Сочи и о перенаправлении еще трех.

    В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. человек.

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    27 ноября 2023, 02:26
    На Украине шторм оставил без электричества до 400 городов и сел

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 10 украинских регионах без света остались порядка 400 населенных пунктов, заявил украинский президент Владимир Зеленский ночью в воскресенье.

    В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях развернуты оперативные штабы, энергетики работают над возобновлением подачи электричества населенным пунктам, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта в регионе оказались без света из-за аварий, произошедших из-за сильного снегопада и ветра.

    В самой Одессе перестали работать несколько котельных. Закрыто движение по нескольким автодорогам, в том числе по трассе Одесса – Киев.

    В одной из одесских котельных из-за сильного ветра обрушилась труба, сообщили украинские СМИ.

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    27 ноября 2023, 07:28
    Шторм выбросил на мель у Анапы сухогруз Blue Shark

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под Анапой на мель сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, на его борту находится 21 человек, сообщили в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

    Шторм выбросил судно у поселка Витязево, капитан судна сообщил, что на борту находится 21 человек, это граждане Сирии, Индии и Египта, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Морские спасатели вместе с МЧС разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

    В Крыму из-за непогоды без электричества остались до 500 тыс. человек, шторм на юге России затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 02:10
    В Турции море подтопило город из-за мощных ливней

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой провинции Хатай море подтопило город Искендерун после сильных ливней и ураганов, сообщили в руководстве провинции.

    Из-за проливных ливней уровень моря в Искендеруне повысился на 75-100 сантиметров, для ликвидации последствий задействованы все сотрудники экстренных служб и доступные транспортные средства, сообщили власти провинции, передает РИА «Новости».

    В 47 провинциях Турции на воскресенье объявили предпоследний «оранжевый» уровень угрозы, «желтый» объявили еще в 29 провинциях.

    Между тем в России стихия затронула сразу несколько регионов.

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    27 ноября 2023, 04:43
    В Крыму из-за непогоды перекрыли три автодороги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма, сообщили в пресс-службе ГУП «Крымавтодор».

    Ограничен проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Объезд доступен через Новоселовское, сообщили на предприятии, передает ТАСС.

    Перекрыт проезд на дороге Саки – Митяево – Красноперекопс – Симферополь. На этом участке на проезжую часть рухнул столб высоковольтной линии электропередачи. Также там доступен объезд.

    Кроме того, закрыта дорога Черноморское – Межводное.

    Напомним, в Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Шторм на юге страны затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 04:18
    Развожаев сообщил о подтоплении жилых домов в Севастополе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Бельбек в Крыму вышла из берегов, из-за этого в Севастополе происходит подтопление домов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Нагонная волна не дает реке выбросить воду в море, из-за чего та подтапливает строения, спасатели эвакуировали из поселка Любимовка 10 человек, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что среди 10 эвакуированных – двое детей трех и девяти лет. В пансионат «Лазурь» разместят пять человек. Остальных забрали к себе родственники.

    В жилых домах, расположенных в военном городке рядом с Херсонесским маяком, также проводится эвакуация, их отправят в пункт временного размещения.

    Ранее губернатор Севастополя предупреждал, что пик шторма, охватившего юг России, может прийтись на утренние часы понедельника.

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    27 ноября 2023, 12:23
    Шторм повредил набережную в Сириусе

    Tекст: Ольга Никитина

    Набережная на федеральной территории Сириус получила повреждения в результате обрушившегося на регион штормового ветра, сообщили в местной администрации.

    В Сириусе затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка около ледовой арены «Шайба», подтоплен проспект Олимпийский, передает ТАСС сообщение администрации федеральной территории.

    Из-за шторма частично пострадала набережная, вход туда закрыт по соображениям безопасности, пляжи не работают, говорится в сообщении.

    На месте происшествий работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии.

    Ранее сообщалось, что в Сочи на море волнение достигает шести баллов, высота волн – 4 метра.

    Напомним, в Крыму и Севастополе решили ввести режим ЧС из-за шторма.

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    27 ноября 2023, 08:33
    В Крыму из-за сильного шторма пропал человек

    В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четверо пострадали

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате сильного шторма в Крыму без вести пропал один человек, еще четверо человек пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС.

    В ведомстве сообщили, что всю ночь спасатели занимались эвакуацией людей из подтопленных домов, людям оказывали адресную помощь, передает ТАСС.

    Энергоснабжение, по данным МЧС, нарушено в 354 жилых домах, в них проживают более 2,6 тыс. человек.

    Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуированы 311 человек, включая 43 ребенка. Сейчас в пунктах временного размещения находится 71 человек, включая 11 детей.

    Движение на участке трассы Саки – Евпатория перекрыто из-за перелива через дорожное полотно.

    Ранее сообщалось, что на Крымском полуострове ограничили проезд по трем автомобильным дорогам из-за шторма.

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    27 ноября 2023, 11:30
    МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве

    МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве утром и днем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде до 13.00 понедельника, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

    Как сообщили в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10.00 до 13.00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, передает ТАСС.

    В ГУ МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также лучше избегать обгонов, перестроений и опережений, машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

    Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.

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    27 ноября 2023, 09:27
    Железнодорожное сообщение на перегоне Туапсе – Адлер нарушено из-за падения деревьев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожное сообщение между Туапсе и Адлером нарушено в результате падения деревьев в непогоду, которая бушует в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Согласно сообщению ведомства, в Новороссийске произошел сход селевого потока и повреждена подпорная стена противоселевого сооружения. Из-за падения деревьев нарушено железнодорожное сообщение на перегоне Туапсе – Адлер, передает ТАСС.

    В МЧС добавили, что на данный момент зафиксированы падения более 250 деревьев, повреждены кровли пяти зданий. В Туапсинский район заранее была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по Краснодарскому краю в составе 25 человек, пяти единиц техники и двух плавсредств.

    Ранее шторм выбросил на мель у Анапы сухогруз Blue Shark.

    Напомним, шторм на юге России затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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    27 ноября 2023, 10:33
    Из-за шторма в Крыму погиб человек

    Советник главы Крыма Крючков сообщил о погибшем при ударе стихии

    Tекст: Ольга Никитина

    Из-за штормовой погоды с ливнями и ураганным ветром в Крыму погиб один человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

    Крючков сообщил в эфире канала «Россия 24», что, по предварительным данным, непогода привела к гибели человека в селе Морское под Судаком. Там размыло дорогу, человек вышел посмотреть на волны и трагически погиб, приводит его слова РИА «Новости».

    Он сообщил также, что уровень морской воды, затопившей дома в Евпатории, достигает полутора метра. Улучшение погодных условий ожидается ко вторнику.

    Ранее сообщалось, что в результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных.

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    27 ноября 2023, 09:54
    КТК остановил отгрузку нефти с терминала под Новороссийском

    КТК остановил отгрузку нефти с терминала под Новороссийском из-за шторма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма.

    Согласно сообщению пресс-службы компании, сейчас сложились крайне неблагоприятные метеоусловия в районе Новороссийска: ветер достигает 22-24 м/с (79,2 км/ч), а прогноз высоты волны составляет 6-8 метров.

    Капитан морского порта объявил штормовое предупреждение, в соответствии с которым на морском терминале КТКпогрузка нефти  была остановлена. В данный момент танкеры отведены в районы ожидания, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что резервуарные парки заполнены практически полностью, поэтому прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

    Ранее шторм выбросил на мель у Анапы сухогруз Blue Shark.

    Напомним, шторм на юге России затронул Крымский полуостров, Сочи и Запорожскую область.

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