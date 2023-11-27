Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.4 комментария
Из-за шторма в Крыму погиб человек
Советник главы Крыма Крючков сообщил о погибшем при ударе стихии
Из-за штормовой погоды с ливнями и ураганным ветром в Крыму погиб один человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Крючков сообщил в эфире канала «Россия 24», что, по предварительным данным, непогода привела к гибели человека в селе Морское под Судаком. Там размыло дорогу, человек вышел посмотреть на волны и трагически погиб, приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил также, что уровень морской воды, затопившей дома в Евпатории, достигает полутора метра. Улучшение погодных условий ожидается ко вторнику.
Ранее сообщалось, что в результате удара стихии в Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных.