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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России надо следить за Голландией как за «зеркалом» Запада

    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    22 комментария
    27 ноября 2023, 14:32 • Фоторепортаж

    «Шторм века» ударил по Югу России

    На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, серьезные разрушения зафиксированы в ряде городов Краснодарского края (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    Средиземноморский циклон принес на российский полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы – до 40 метров в секунду. В регионе повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    Всего в Крыму без света остаются почти 500 тыс. жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС. Из-за стихии были задержаны около 50 поездов (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

    Приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Шторм повалил в республике около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередач (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Крыму – для всех (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    В Крыму сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории – семеро. Стихией разрушило набережную в курортном селе Малореченское, входящем в городской округ Алушта (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше. В результате погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев (фото: Юрий Березнюк/ТАСС)

    В Краснодарском крае также действует штормовое предупреждение. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций (фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости)

    В Анапе в понедельник отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьев. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark выбросило на мель у берегов Витязево (фото: t.me/crimea_mchs)

    По прогнозам Гидрометцентра, самым сложным на Юге России будет понедельник. На Черноморском побережье ожидаются волны высотой восемь метров. Непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды (фото: t.me/mchs_official)

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    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

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    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

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    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

    К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Без сомнения, этот прорыв российских бойцов – подвиг, но вопрос с Авдеевкой еще далеко не решен. Подробности

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    Швеция созрела для бунта против мигрантов

    Еще одна страна Европы, вслед за Ирландией, находится на грани бунта против мигрантов. С одной стороны, Швеция подвержена крайним формам принятой на Западе толерантности, в том числе к секс-меньшинствам, с другой – она переполнена выходцами из консервативных мусульманских сообществ. Это создало в стране крайне взрывоопасную смесь. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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