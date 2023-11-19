По прогнозам Гидрометцентра, самым сложным на Юге России будет понедельник. На Черноморском побережье ожидаются волны высотой восемь метров. Непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды (фото: t.me/mchs_official)

В Анапе в понедельник отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьев. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark выбросило на мель у берегов Витязево (фото: t.me/crimea_mchs)

В Краснодарском крае также действует штормовое предупреждение. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций (фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости)

В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше. В результате погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев (фото: Юрий Березнюк/ТАСС)

В Крыму сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории – семеро. Стихией разрушило набережную в курортном селе Малореченское, входящем в городской округ Алушта (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Крыму – для всех (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

Приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Шторм повалил в республике около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередач (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

Всего в Крыму без света остаются почти 500 тыс. жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС. Из-за стихии были задержаны около 50 поездов (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

Средиземноморский циклон принес на российский полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы – до 40 метров в секунду. В регионе повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, серьезные разрушения зафиксированы в ряде городов Краснодарского края (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)

Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

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