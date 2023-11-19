Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
«Шторм века» ударил по Югу России
На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Кроме того, серьезные разрушения зафиксированы в ряде городов Краснодарского края (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Средиземноморский циклон принес на российский полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы – до 40 метров в секунду. В регионе повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Всего в Крыму без света остаются почти 500 тыс. жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС. Из-за стихии были задержаны около 50 поездов (фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС)
Приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Шторм повалил в республике около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередач (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Крыму – для всех (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
В Крыму сообщили об одном погибшем после удара стихии. В Севастополе пострадали три человека, в Евпатории – семеро. Стихией разрушило набережную в курортном селе Малореченское, входящем в городской округ Алушта (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал – штормовые волны хлынули в музей через вентиляцию на крыше. В результате погибли более 500 морских животных, сообщил губернатор Михаил Развожаев (фото: Юрий Березнюк/ТАСС)
В Краснодарском крае также действует штормовое предупреждение. В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций (фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости)
В Анапе в понедельник отменили занятия в школах и детских садах. За день поступили сообщения о десятках поваленных деревьев. Сухогруз под флагом Белиза Blue Shark выбросило на мель у берегов Витязево (фото: t.me/crimea_mchs)
По прогнозам Гидрометцентра, самым сложным на Юге России будет понедельник. На Черноморском побережье ожидаются волны высотой восемь метров. Непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды (фото: t.me/mchs_official)