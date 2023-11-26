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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    42 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    79 комментариев
    26 ноября 2023, 01:35

    Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

    Глава Дагестана Меликов сообщил о прибытии в республику первой группы беженцев из Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек направлены в пункт временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Меликов в Telegram сообщил, что в пункте временного размещения есть «все условия для их комфортного проживания». Он отметил, что Россия «всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров».

    Как заявил Меликов, беженцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны». Им помогут «адаптироваться к новым условиям», дадут «возможность получать образование и работать».

    Беженцев, в том числе порядка 20 детей, разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Глава минобрнауки республики Яхья Бучаев сообщил, что власти региона «располагают списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни». Им обеспечат обучение в Гамияхской средней общеобразовательной школе, дошкольников устроят в детский сад в селе Гамиях, «если родители изъявят такое желание». Детей, которые не говорят по-русски, будут обучать на арабском, учителя подготовлены. Прибытие в Дагестан второй группы эвакуированных из Палестины ожидается в воскресенье.

    Напомним, Чечня также согласилась принять беженцев из сектора Газа. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (23)
    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    25 ноября 2023, 02:30
    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден заявил, что его сотрудничество с Саудовской Аравией стало одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

    Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что одной из причин атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре стало «тесное сотрудничество» президента США с Саудовской Аравией.

    Байден выразил уверенность, что «одной из причин нападения» стала «осведомленность» ХАМАС об «очень тесном сотрудничестве» президента США с саудовцами и другими региональными игроками ради установления мира в регионе путем признания Израиля и его права на существование». При этом Байден заявил, что «не может подтвердить» сказанное, передает ТАСС.

    Американский президент считает, что «в регионе существует поразительный интерес» к достижению мира с Израилем и «большинство арабских стран знает об этом». Байден заявил, что страны региона «координируют действия с целью перемены динамики в сторону долгосрочного мира».

    Он рассчитывает, что «арабский мир и остальная часть региона будут оказывать давление на все стороны» для урегулирования конфликта. При этом Байден не знает, сколько продлятся военные действия. По его словам, шансы на продление паузы в боевых действиях в секторе Газа существуют, и они высоки. Он заявил, что мировое сообщество должно «обновить решимость» добиваться двухгосударственного решения проблемы на Ближнем Востоке.

    Президент США заявил, что призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «сконцентрировать внимание на том, чтобы попытаться уменьшить число жертв, пока он старается уничтожить ХАМАС, что является его законной целью».

    Напомним, власти Саудовской Аравии сообщили администрации президента США о решении приостановить нормализацию отношений с Израилем из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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    24 ноября 2023, 08:08
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве) вступает в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

    Это первая масштабная договоренность между сторонами, достигнутая с момента обострения конфликта 7 октября. Первая группа израильских заложников из 13 человек, как ожидается, будет передана в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    В рамках перемирия каждый день в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре – с топливом и бытовым газом. ХАМАС сообщал, что Израиль согласился полностью приостановить полеты своей авиации в южной части страны на четыре дня, в северной – полеты будут приостановлены с 10.00 до 16.00, на шесть часов каждый день.

    Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    24 ноября 2023, 18:07
    Первая группа освобожденных ХАМАС заложников выехала в Египет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Каир добился освобождения 12 граждан Таиланда и 13 граждан Израиля, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

    Группа из 13 израильских заложников передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста, в каретах скорой помощи они направляются в Египет, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, передает ТАСС.

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

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    24 ноября 2023, 14:41
    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия

    Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля намерена возобновить боевые действия в секторе Газа после истечения срока действия перемирия, сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

    Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что перемирие является временным, «война не закончится, война будет возобновлена». Он подчеркнул, что израильская армия намерена уничтожить палестинское движение ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Адраи заявил, что Израиль не допустит возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава. Он подчеркнул, что об этом Израиль направил «четкие послания». Север сектора Газа остается зоной боевых действий, указал он.

    Напомним, утром пятницы между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

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    23 ноября 2023, 18:12
    Катар назвал дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    В МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Представители движения ХАМАС уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

    Также стало известно, что первая группа заложников будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, сообщили в МИД Катара. По словам представителя ведомства, в первую группу войдут 13 женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    25 ноября 2023, 21:12
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.

    Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.

    Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.

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    25 ноября 2023, 02:59
    Озвучены возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей

    New York Times оценила возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей в 75 млн долларов

    Озвучены возможные потери соцсети X из-за ухода рекламодателей
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за того, что Airbnb, Amazon, Coca-Cola, Microsoft и другие рекламодатели уже перестали или планируют прекратить размещать рекламу в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), компания Илона Маска может потерять до 75 млн долларов, сообщают СМИ со ссылкой на внутреннюю документацию X.

    Перечень «полностью приостановивших» рекламу компаний включает 100 брендов, в «зону риска» включены еще десятки. В частности, речь идет о технологических гигантах, сетях быстрого питания и политических кампаниях. Указывается, что многие компании решили приостановить размещение рекламы после 15 ноября в связи с высказываниями Маска, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Напомним, Маск в соцсети согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Позднее Маск отверг обвинения в антисемитизме и заявил о решении подать в суд на выступившие против соцсети фирмы.

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    25 ноября 2023, 01:27
    Посла Израиля вызвали в МИД Испании

    Глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства

    Tекст: Антон Антонов

    Израильского посла вызвали в МИД Испании в связи с обвинениями со стороны Израиля в адрес испанского премьера Педро Санчеса в поддержке терроризма, сообщил глава министерства Хосе Мануэль Альбарес.

    Альбарес сообщил, что «вызвал посла Израиля». По его словам, представитель еврейского государства должна объяснить «неприемлемые и ложные обвинения», озвученные властями Израиля. Альбарес подчеркнул, что Испания «категорически отвергает» обвинения Израиля в адрес Санчеса и его бельгийского коллеги Александера Де Кроо, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTVE.

    Санчес считает, что временного прекращения огня в Газе недостаточно. Он призвал к постоянным гуманитарным соглашениям. Также Санчес сказал, что Мадрид примет собственное решение, если ЕС откажется признать государство Палестина.

    Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу в пятницу, за это время планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.

    Главы правительств Испании и Бельгии встретились в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, после чего отправились в Рамаллу, где провели переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьеров этих стран.

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    24 ноября 2023, 03:43
    В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    The Times of Israel: В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить без каких-либо условий 23 таиландских граждан, удерживаемых в заложниках, утверждает The Times of Israel.

    Освобождение граждан Таиланда планируется провести в дополнение к достигнутому с израильской стороной соглашению при посредничестве Ирана, сообщает The Times of Israel, передает «Интерфакс».

    Ранее один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение желает продлить достигнутую с Израилем договоренность о перемирии.

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    25 ноября 2023, 15:50
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    @ Алина Файзрахманова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва не оставит без помощи ни одного россиянина, находящегося сейчас в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что большинство граждан России уже покинули сектор, но сейчас поддерживаются контакты с еще десятками граждан, которые ранее не могли выйти на связь, передает ТАСС.

    «С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС», – уточнила она.

    Сейчас проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем. Эвакуацию через КПП продолжат после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.

    Ранее в Москву доставили еще 105 эвакуированных из Газы граждан России.

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    25 ноября 2023, 19:30
    Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

    Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить операцию в Газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

    Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.

    Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

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    25 ноября 2023, 03:51
    Девочка с ранениями минно-взрывного характера доставлена из Газы в Россию

    В числе эвакуированных из Газы россиян в Москву привезли девочку с ранениями минно-взрывного характера

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву доставили девочку с ранениями минно-взрывного характера, полученными в секторе Газа, у нее российское гражданство, сообщили в медицинских службах.

    С девочкой в самолете были врачи. После ее прибытия в аэропорт медики вывезли пострадавшую на кресле-каталке из зоны таможенного досмотра. Ее посадили в машину Центра медицины катастроф, передает ТАСС.

    Напомним, в Москву доставлены 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей, самолет Ил-76 приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

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    23 ноября 2023, 23:53
    Израиль объявил о ликвидации командующего ВМС ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убит командующий военно-морскими силами движения ХАМАС Амар Абу Джалала в городе Хан-Юнис в секторе Газа, заявили в пресс-службе израильской армии.

    Командующего ликвидировали в ходе операции под руководством разведки армии Израиля и спецлужбы «Шин Бет», указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Джалала якобы участвовал в нескольких террористических атаках на море, которые предотвратили израильские военные, отмечается в сообщении.

    Также в ходе удара ликвидирован еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС.

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