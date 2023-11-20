Чечня согласилась принять половину беженцев из сектора Газа

Чечня разместит на своей территории половину беженцев из сектора Газа

Tекст: Борис Инсаров

«По решению Федерального штаба по работе с беженцами, в ближайшее время в регион прибудет 250 человек», – говорится в Telegram-канале чеченского управления МЧС.

По заявлению ведомства, беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

Ранее в понедельник о готовности принять палестинских беженцев, прежде всего женщин и детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что власти республики пойдут на это, если решение будет принято на федеральном уровне. По данным федерального МЧС от 19 ноября, всего из сектора Газа в Россию эвакуировали 550 беженцев, у 404 из которых имеются российские паспорта.

