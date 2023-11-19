Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян пообещали доставить в Россию

МЧС: Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян доставят в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 117 граждан России и членов их семей, передает ТАСС. Там добавили, что оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах», всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.

В МЧС добавили, что перешедших границу граждан России и членов их семей в автобусах единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

Напомним, ранее в воскресенье в ведомстве сообщили, что МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса.