Израиль собрался вести переговоры с ХАМАС в условиях боевых действий

Министр обороны Израиля Галант заявил, что войска не уйдут из сектора Газа до освобождения заложников

Tекст: Антон Антонов

Галант сказал, что силы Израиля не могут «остановить войну», пока не «вернут всех заложников – а их еще много». Как отметил министр, гуманитарная пауза скоро закончится, «она займет не недели, она займет дни», далее переговоры с палестинским движением ХАМАС Израиль намерен «вести под огнем», передает ТАСС.

Если ХАМАС рассчитывает «продолжить обсуждение» следующей гуманитарной паузы, то переговоры будут проводиться, «пока наши силы сражаются, это основа» для любой паузы, заявил Галант.

Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в вопросе освобождения второй группы заложников достигнут значительный прогресс. Он призвал «проявить терпение». По его словам, Израиль «ведет переговоры через посредников с жестокой террористической организацией». Как заявил Хагари, «Египет и Катар делают все, что могут, чтобы сделка сохранилась». Он заверил, что Израиль полностью выполняет все условия сделки с ХАМАС.

Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».