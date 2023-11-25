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В Берлине десятки тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине
В немецкой столице десятки тысяч человек начали акцию в поддержку мира на украинской территории и против поставок оружия киевскому режиму.
Полиция сообщила о 10 тыс. собравшихся демонстрантах, а организаторы заявили о 20 тыс. участниках акции, передает ТАСС.
Митингующие выступили под лозунгом «Нет войнам – остановить безумие наращивания вооружений – формировать мирно и справедливо будущее».
Перед ними выступила депутат парламента страны Сара Вагенкнехт, она раскритиковала правительство Германии за передачу оружия Украине. Политик заявила, что украинцы нуждаются не в оружии, а в мире, для чего необходимы переговоры.
Также она добавила, что Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование, но эта ответственность не обязывает приукрашивать действия правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Эскалация не приведет к большей безопасности этой страны, а повысит угрозу для его жителей, подчеркнула Вагенкнехт.
К демонстрации призывала Левая партия, профсоюзные деятели и некоторые деятели искусства.