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Тренер «Локомотива» применил нецензурное слово при обсуждении судейства матча
Главный тренер ФК «Локомотив» Михаил Галактионов нецензурно выругался, говоря о судействе игры с командой с ФК «Крылья Советов» в ходе 16-го тура РПЛ.
На встрече главный судья Василий Казарцев поставил пенальти в пользу «Крыльев Советов» на 12-й компенсированной ко второму тайму минуте. Момент реализовал нападающий команды Бенхамин Гарре, встреча закончилась вничью, передает РИА «Новости».
Галактионов отметил, что «Локомотив» в ходе игры неплохо проводил атаки и вел в счете, но в том, что произошло в конце, нужно разбираться высшему совету клуба.
«Потому что так судить и то, что было в конце матча… Если это (нецензурное слово) нравится комут-то, нам – нет», – сказал тренер в эфире «Матч Премьер».