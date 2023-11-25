Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Япония выразила беспокойство сотрудничеством России и Китая
Сотрудничество Москвы и Пекина и активизация военной деятельности КНР вызывают беспокойство у Токио, заявила глава МИД Японии Еко Камикава.
Камикава в ходе переговоров с китайским коллегой Ваном И выразила обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, в том числе у спорных островов Сенкаку, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Японии.
Также политики обсудили ситуацию вокруг КНДР, включая «проблему похищения японских граждан».
Японский министр указала на важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвала к скорейшему освобождению задержанных по подозрению в шпионаже граждан Японии.
Камикава призвала Пекин немедленно отменить ограничения на импорт продуктов питания из Японии, введенных из-за сброса в океан воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1».