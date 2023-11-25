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Семейный форум «Родные – Любимые» открылся в Москве
В субботу в инновационном кластере «Ломоносов» открылся первый всероссийский семейный форум «Родные – Любимые», организатором выступает «Движение Первых» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Росмолодежи.
Партнерами форума выступают Институт изучения детства, семьи и воспитания, Союзмультфильм, благотворительный фонд помощи ветеранам «Память поколений» и другие организации.
Форум «Родные – Любимые» станет пространством объединения поколений, совместного творчества детей и взрослых и диалога всех участников воспитательного процесса.
Первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова отметила, что семья играет важнейшую роль для российского общества.
«Первый всероссийский форум «Родные – Любимые» объединит более 3 тыс. родителей и детей из разных стран и городов России. Мамы и папы, бабушки и дедушки проведут два дня в интенсивной творческой и просветительской деятельности. Родители обменяются опытом, почерпнут лучшие практики воспитания у именитых экспертов и смогут провести время с пользой совместно со своими детьми. «Движение Первых» стремится создавать уникальные воспитательные ситуации, в которых старшие будут передавать знания и опыт младшим в полезных делах, воспитывать их своим примером, совершать открытия и добрые дела, творить, созидать и развиваться. Родители, бабушки и дедушки закладывают фундамент гармоничного развития ребенка. И для нас как общественно-государственного института воспитания важно создавать пространство, где семья будет черпать поддержку и лучший опыт, чтобы сохранять преемственность поколений и укреплять семейные ценности», – сказала Мандрова.