Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
Москва не оставит без помощи ни одного россиянина, находящегося сейчас в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что большинство граждан России уже покинули сектор, но сейчас поддерживаются контакты с еще десятками граждан, которые ранее не могли выйти на связь, передает ТАСС.
«С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС», – уточнила она.
Сейчас проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем. Эвакуацию через КПП продолжат после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.
Ранее в Москву доставили еще 105 эвакуированных из Газы граждан России.