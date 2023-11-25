Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина

Tекст: Кристина Цыцура

Захарова отметила, что большинство граждан России уже покинули сектор, но сейчас поддерживаются контакты с еще десятками граждан, которые ранее не могли выйти на связь, передает ТАСС.

«С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС», – уточнила она.

Сейчас проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем. Эвакуацию через КПП продолжат после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.

Ранее в Москву доставили еще 105 эвакуированных из Газы граждан России.